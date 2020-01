Kỳ vọng một năm no đủ

Đã thành thông lệ, cứ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, nông dân trên địa bàn tỉnh xuống đồng bắt đầu vào vụ sản xuất mới. Đối với người nông dân, việc xuống đồng ngày đầu năm mới cũng quan trọng như ngày xuất hành, chọn ngày giờ đẹp, tiết trời thuận lợi với mong muốn những mùa vụ bội thu, được giá của cả năm.

Ổng Nguyễn Văn Anh (ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) chăm sóc ruộng dưa.

Sáng mùng 4 Tết, ở nhiều địa phương như xã Phước Hưng (huyện Long Điền), xã Tân Hải (TX. Phú Mỹ), xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ)…, bà con nông dân đã ra đồng cày xới, phơi đất, để chuẩn bị xuống giống cho vụ rau mới.

Bà Nguyễn Thị Phượng (ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) cùng các con đặt mục tiêu trong buổi sáng sẽ xuống giống xong 500m2 các loại rau như xà lách, cải, rau thơm… cho vụ mới. Bà Phượng cho biết: “Người nông dân chúng tôi sống dựa vào cây rau là chính, nên phải tranh thủ thời gian để sản xuất. Mấy ngày Tết nghỉ ngơi, thăm hỏi họ hàng xong, nay tranh thủ ra đồng sản xuất vụ mới. Chỉ mong năm nay thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh để nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập”.

Ở thửa ruộng liền kề, gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh đang nhanh tay thu hoạch cải ngọt, mồng tơi để xuất cho thương lái bán vào buổi chợ chiều. Ông Vĩnh cho hay, trước Tết, ông trồng gần 3.000m2 rau các loại, vụ rồi thời tiết thuận lợi, đạt năng suất tốt, ông thu hoạch khoảng 5 tấn rau, sau khi trừ chi phí ông thu về khoảng 15 triệu đồng. Sau Tết, rau củ tiếp tục được giá nên gia đình phấn khởi đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, sớm giải phóng đất trồng vụ mới.

Tương tự, ông Nguyễn Hữu An (ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ) cũng tranh thủ ngày đầu năm để ra ruộng vun xới gốc và bón lót thêm phân cho 400 gốc dừa đang cho trái. Mấy năm qua, nhờ chuyển đổi đất trồng nhãn, mãng cầu kém hiệu quả sang trồng dừa cho thu nhập gần gấp đôi so với các loại cây trồng trước đây, gia đình ông vô cùng phấn khởi. Hiện nay, ông có 400 gốc dừa đang ở thời kỳ thu hoạch, mỗi tháng cho khoảng 3.500 trái. Với giá bán dao động 6.000-7.000 đồng/trái, vườn dừa đang mang lại thu nhập ổn định cho gia đình khoảng 22 triệu đồng/tháng. Chăm chút vườn dừa trong năm mới, ông An cho biết: “Từ lúc chuyển đổi thành công cơ cấu cây trồng, thu nhập của gia đình tôi được nâng lên đáng kể. Đầu năm mới, tôi vun xới gốc, bón lót phân những mong năm mới cây ra nhiều hoa quả hơn”.

Còn tại huyện Châu Đức, trên địa bàn các xã Bình Ba, Quảng Thành, Xà Bang, Bàu Chinh, Bình Giã, Nghĩa Thành… từ sáng mùng 4 Tết, các hộ trồng tiêu đã bắt đầu thu hoạch vụ tiêu mới. Bà Mai Thị Thông (ấp Suối Lúp, huyện Châu Đức) cho biết: Năm trước, tiêu chín sớm nên đã thu hoạch trước Tết cả tháng. Tuy nhiên, năm nay ra Tết tiêu mới bắt đầu chín rộ, cũng vừa là ngày đầu năm nên gia đình bà tập trung thu hoạch tiêu vụ mới. “Mấy năm nay tiêu liên tục rớt giá, nhiều bà con nông dân xung quanh đây không còn chú trọng đầu tư, khiến diện tích và năng suất giảm đáng kể. Hy vọng trong năm Canh Tý 2020, giá tiêu sẽ dần ổn định hơn để bà con yên tâm sản xuất, tiếp tục đầu tư phát triển cây tiêu vốn dĩ là cây trồng chủ lực của huyện”, bà Thông chia sẻ thêm.

Đầu năm nhiều nông dân xuống đồng xới đất chuẩn bị cho vụ mới. Trong ảnh: Người dân ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền chuẩn bị đất để xuống giống rau vụ mới.

Trong khi đó tại xã An Nhứt, huyện Long Điền – vựa lúa lớn nhất của tỉnh, nhiều nông dân cũng ra thăm đồng, dặm lúa, đắp bờ từ sáng sớm để lấy may ngày đầu năm và cũng là chuẩn bị bón phân đợt 2 cho cây lúa. Ông Huỳnh Trung Thành, Chủ tịch HTX Nông nghiệp – Dịch vụ xã An Nhứt cho biết: Năm nay tuy thời điểm xuống giống vụ Đông Xuân muộn hơn mọi năm, song hiện tại thời tiết khá ổn định, số diện tích xuống giống đã được 20-25 ngày tuổi đang phát triển tốt, không có sâu bệnh, năm nay nguồn nước cũng ổn định và dồi dào, nên không lo thiếu nước như thời điểm năm ngoái. “Đây là vụ mùa năng suất nhất trong năm (trung bình đạt 7 tấn/ha) nên bà con nông dân rất kỳ vọng, vừa là ngày lành trong năm mới nên ai nấy đều phấn khởi, cầu mong cho mùa màng tươi tốt, bội thu. Đối với người nông dân chỉ mong sao mưa thuận gió hòa, lúa được giá thì không còn niềm vui nào bằng”, ông Thành chia sẻ thêm.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, hiện toàn tỉnh đã xuống giống 7.186ha diện tích lúa vụ Đông Xuân. Để đảm bảo đúng thời vụ Sở NN-PTNT khuyến cáo nông dân tuân thủ lịch thời vụ, né tránh rầy theo dự báo rầy nâu di trú và rầy nâu tại chỗ để phòng ngừa bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc lĩnh vực thủy lợi, bảo vệ thực vật và khuyến nông cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương kiện toàn hệ thống thủy lợi, thường xuyên dự báo tình hình sâu bệnh, chuyển giao kỹ thuật canh tác tiến bộ cho bà con nông dân.

Bài, ảnh: KIM HỒNG