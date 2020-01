Hàng hóa dồi dào, giá cả tăng nhẹ

Từ mùng 2 Tết Canh Tý, một số chợ truyền thống, siêu thị trên địa bàn tỉnh bắt đầu mở cửa phục vụ người dân. Đến nay, các loại hàng hóa đã phong phú trở lại, mặc dù giá có tăng nhẹ so với ngày thường.

Người dân chọn mua hải sản tẩm gia vị tại chợ Bà Rịa sáng 29/1 (mùng 5 Tết).

HẦU HẾT CHỢ, SIÊU THỊ ĐÃ MỞ CỬA TRỞ LẠI

Ngày 29/1 (mùng 5 Tết) tại các địa phương trong tỉnh có thêm nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa hoạt động trở lại, lượng hàng nhiều hơn, các mặt hàng đa dạng hơn. Giá cả một số mặt hàng tươi sống và rau củ quả tăng bình quân từ 15-25% so với ngày thường, do nhu cầu mua sắm tăng cao. Sáng mùng 5 Tết, tại chợ Bà Rịa, không khí mua sắm khá nhộn nhịp, đông nhất là khu vực kinh doanh hải sản khô và các sản phẩm hải sản khô tẩm gia vị; thủy hải sản tươi sống. Các nhân viên làm việc không ngơi tay vừa cân hàng, vừa gói hàng cho khách. Ông Mười Triệu, chủ cửa hàng hải sản khô Mười Triệu (chợ Bà Rịa) cho biết, so với năm ngoái sức mua tăng khoảng 10-15%. Giá bán các loại hải sản khô năm nay cũng khá cao, dao động từ 150 ngàn - 1,1 triệu đồng/kg, tùy loại.

Anh Triệu Quốc Quân, du khách đến từ Bình Dương cho biết, sáng mùng 5 Tết, trên đường trở về Bình Dương anh và người nhà ghé vào chợ Bà Rịa mua ít hải sản khô về làm quà. “Tôi vừa mua 1kg mực khô loại 8 con/kg giá hơn 800 ngàn đồng. Mức giá này tuy cao hơn ngày thường nhưng chấp nhận được”, anh Quân nói.

Ở các chợ truyền thống như chợ Vũng Tàu, Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu); chợ Bà Rịa, Phước Hải, Đất Đỏ… các tiểu thương bắt đầu bán hàng trở lại. Người tiêu dùng chủ yếu mua thêm rau củ, cá tươi bổ sung vào thực đơn ngày Tết. Đối với các loại, rau, củ, quả, trái cây, mặc dù nguồn cung về các chợ đã nhiều hơn, giá cả ổn định hơn, nhưng vẫn ở mức cao, giá tăng nhẹ từ 2.000-5.000 đồng so với ngày thường. Chẳng hạn, các loại rau ăn lá như xà lách, cải cúc, súp lơ, cần tây... dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/kg; các loại bầu, bí, khoai tây, bắp cải, cải ngọt, cải xanh dao động từ 12.000 - 15.000 đồng/kg... Giá hoa tươi cũng vẫn đứng ở mức cao, nhu cầu mua hoa của người dân cũng tăng do nhu cầu mua hoa đi lễ, chưng trong nhà. Bên cạnh đó, do cuối năm nhà vườn đã cắt hết hoa cung cấp trong dịp Tết nên ra Tết nguồn cung khan hiếm.

Nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi như Co.op Mart, Circle K, Family Mart, VinMart+… cũng đã mở cửa phục vụ người dân và du khách. Từ ngày 28/1 (mùng 4 Tết), siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu, chuỗi cửa hàng tiện lợi VinMart+ mở cửa trở lại, giá cả nhiều mặt hàng được bình ổn như thời điểm trước Tết Nguyên đán. Nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng tại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích khá phong phú, đa dạng kết hợp với một số chương trình khuyến mại, giảm giá nên giá cả hàng hóa không tăng nhiều so với ngày thường và tương đương với giá trước Tết Nguyên đán. Theo đại diện Siêu thị Lotte, siêu thị chỉ ngưng hoạt động từ chiều 30 Tết đến hết mùng 1 Tết. Từ 10 giờ sáng mùng 2 Tết siêu thị mở cửa phục vụ khách trở lại. Trung bình mỗi ngày siêu thị đón và phục vụ hơn 2.000 lượt khách đến vui chơi, mua sắm. Đông nhất là khu vực vui chơi giải trí, thực phẩm chế biến sẵn và thức ăn nhanh. Siêu thị cũng bố trí lực lượng trực 100% để hỗ trợ và phục vụ khách hàng.

Theo đánh giá của Sở Công thương, từ mùng 2 trở đi, các chợ trên địa bàn tỉnh đều đã hoạt động trở lại bình thường, người mua khá đông, đạt khoảng 60% so với ngày thường, do trong Tết người dân chủ yếu chỉ tích trữ đồ ăn đến mùng 2 Tết.

Ông Nguyễn Đông Hòa, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh cho biết, trong dịp Tết, Cục QLTT tỉnh đã thực hiện 412 lượt kiểm soát giá cả thị trường, kiểm tra 53 vụ, phát hiện 48 trường hợp vi phạm, đã xử lý 44 vụ, 4 vụ tồn chưa xử lý; xử phạt vi phạm hành chính hơn 484 triệu đồng, trong đó trị giá hàng tịch thu gần 299 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với các Đoàn Liên ngành kiểm tra 118 cơ sở, phát hiện 3 cơ sở sử dụng dụng cụ chứa thức ăn không đảm bảo điều kiện ATTP và 3 cửa hàng vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đã xử phạt 27 triệu đồng và tịch thu nhiều tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong dịp Tết, không có phản ánh của du khách và người dân về ngộ độc thực phẩm hay không đảm bảo ATVSTP, chưa có phản ánh hiện tượng chặt chém trên địa bàn tỉnh. Đến nay vẫn chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi mua bán, vận chuyển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.

THỊ TRƯỜNG ĐƯỢC QUẢN LÝ TỐT

Theo đánh giá của các BQL chợ, trong 7 ngày nghỉ Tết, tình hình an ninh trật tự, bảo đảm vệ sinh môi trường, PCCC và an toàn thực phẩm đều được tăng cường. Ban Quản lý chợ đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm tra thường xuyên trong khu vực chợ để nhắc nhở tiểu thương sắp xếp hàng hóa ngăn nắp tránh tình trạng chất hàng hóa quá cao, quá nhiều tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ông Hoàng Văn An, Phó Ban Quản lý chợ Vũng Tàu cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết, 100% lực lượng lãnh đạo, nhân viên được bố trí ứng trực tại chợ để kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm an ninh trật tự, PCCC và bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong dịp Tết, tại chợ không để xảy ra tình trạng mất vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và PCCC được bảo đảm.

Ông Nguyễn Quốc Long, Phó Ban Quản lý chợ Bà Rịa cũng cho biết, trong dịp Tết tại chợ Bà Rịa cũng không xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự. Lực lượng trong Ban quản lý thường xuyên kiểm tra về công tác an toàn thực phẩm, việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết cũng như kiểm tra công tác PCCC. Đến nay, mọi hoạt động tại chợ đều bảo đảm an toàn, không có hiện tượng tăng giá đột biến.

Dịp Tết, Sở Công thương đã chủ trì, thành lập Đoàn kiểm tra và tuyên truyền công tác đảm bảo ATVSTP tại 4 cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP.Bà Rịa, TX. Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ. Nhìn chung các cơ sở đã duy trì những điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm có chứng minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP, các sản phẩm đều có đầy đủ nhãn hàng hóa theo đúng quy định.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU