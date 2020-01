KHÁCH DU LỊCH NƯỜM NƯỢP ĐỔ VỀ BR-VT

Từ chiều tối ngày 26/1 (mùng 2 Tết), khách du lịch đã nườm nượp đổ về BR-VT. Đến sáng mùng 3 Tết, các bãi tắm dọc Bãi Sau (TP. Vũng Tàu), Long Hải (huyện Long Điền), Phước Hải (huyện Đất Đỏ)… đã chật kín người. Mặc dù khách đông nhưng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách vẫn được bảo đảm.

Du khách chờ mua vé tại KDL Hồ Mây sáng mùng 3 Tết.

Du khách làm thủ tục nhận phòng tại KDL Hồ Mây sáng mùng 3 Tết.

Sáng mùng 3 Tết, lượng khách đổ về Khu du lịch Hồ Mây (TP. Vũng Tàu) khá đông. Tại quầy bán vé, từng hàng dài người dân và du khách xếp hàng mua vé để lên KDL. Chị Huỳnh Mỹ Kim (quận 11, TP. Hồ Chí Minh) cho biết, chị cùng gia đình chọn Hồ Mây để du lịch. Đến đây chị và gia đình đã tham gia nhiều trò chơi như tàu trượt dốc, xe điện đụng, trượt phao... thưởng thức các chương trình nghệ thuật. Giá phòng ngủ, dịch vụ ăn uống ổn định, nhân viên phục vụ khá tốt.

Du khách thích thú với trò đua xe tại KDL Hồ Mây.

Du khách tham gia trò chơi trượt phao tại KDL Hồ Mây.

Ông Đậu Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu cho biết, Tết là dịp cao điểm của ngành du lịch, dịch vụ, nên công ty mở cửa đón khách từ mùng 1 tết. Tất cả các dịch vụ vui chơi, giải trí, khách sạn của KDL không tăng giá. Công ty bố trí 100% nhân viên ở tất cả bộ phận trực để hướng dẫn, hỗ trợ và bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách . Tính từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết, KDL đã đón và phục vụ khoảng 7.200 lượt khách đến vui chơi, giải trí và lưu trú, 100 phòng ngủ kín khách.

Khu vực Bãi Sau, TP. Vũng Tàu sáng mùng 3 Tết đã đông khách hơn.

Ở các khách sạn, các bãi tắm trên đường Thùy Vân, khách du lịch cũng khá đông. Theo đại diện Khách sạn DIC, Green… trong ngày mùng 3, 4 Tết, 100% số phòng của khách sạn đã được đặt hết. Giá phòng và dịch vụ như ngày thường. Ông Hoàng Ngọc Linh, Giám đốc Khách sạn Green (147C Thùy Vân) cho biết, các phòng khách sạn ngày mùng 3 Tết đã kín khách, giá phòng được niêm yết công khai.

Du khách vui chơi trên bãi biển đoạn Mũi Nghinh Phong, TP. Vũng Tàu sáng mùng 3 Tết.

Theo ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Ban Quản lý các KDL TP. Vũng Tàu, từ chiều tối mùng 2 Tết lượng khách đổ về Vũng Tàu đã tăng mạnh và riêng ngày mùng 3 Tết lượng khách khoảng 50.000 lượt. Dự báo trong ngày mùng 4, 5 Tết, lượng khách sẽ còn tăng mạnh. Để bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển cũng như an ninh trật tự, Ban Quản lý các KDL TP. Vũng Tàu đã chuẩn bị lực lượng và phối hợp với các cơ quan chức năng của TP. Vũng Tàu tuần tra, chốt trực bảo đảm vệ sinh môi trường, tuần tra, tổ chức ứng trực bảo vệ an toàn cho du khách tắm biển trên địa bàn TP. Vũng Tàu. “Trong những ngày Tết, BQL đã kiểm tra tất cả KDL, phân công cấp cứu ứng trực, cắm cờ hiệu, biển báo tại các ao xoáy, yêu cầu du khách không bơi xa bờ và kịp thời hỗ trợ, cứu các trường hợp tai nạn trên biển đưa vào bờ an toàn”, ông Phạm Khắc Tộ nhấn mạnh.

Tại các điểm kinh doanh du lịch ở các địa phương như Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền, Châu Đức lượng khách du lịch cũng đã tăng so với mùng 2 Tết và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Theo ông Đào Trung Trực, Giám đốc điều hành Công CP Binon Cacao (huyện Châu Đức), từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết, Binon Cacao đã đón và phục vụ khoảng 1.000 lượt khách. Du khách đến Binon Cacao dịp này được trải nghiệm làm chocolate, thưởng thức các món ăn, đạp vịt trên hồ và ngắm cảnh hoàng hôn. Tất cả các dịch vụ tại Binon Cacao đều không tăng giá so với ngày thường.

Du khách trải nghiệm cảm giác đạp vịt trên hồ.

Chị Cao Thị Hồng Trinh (huyện Xuyên Mộc) cho biết, sáng mùng 3 Tết, gia đình chị đến Binon Cacao để vui Xuân. Đến đây các thành viên trong gia đình được trải nghiệm làm chocolate, thưởng thức các món ăn ngon trong đó có cả những loại nước uống làm từ ca cao, đạp vịt trên hồ. “Gia đình tôi khá hài lòng với dịch vụ tại đây. Giá cả phù hợp, nhân viên hòa nhã, tận tình”, chị Trinh nói.

Du khách thư giãn, thưởng thức cà phê tại Binon Cacao.

Theo báo cáo nhanh của Sở Du lịch, tính đến hết ngày mùng 2 Tết, toàn tỉnh đón khoảng 150 ngàn lượt khách, chủ yếu là khách đi viếng lễ chùa, trong đó TP. Vũng Tàu là 28.400 lượt, huyện Long Điền là 60.000 lượt, huyện Đất Đỏ 23.000 lượt… Nnhìn chung trong những ngày nghỉ Tết, tình hình an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn cho du khách được đảm bảo.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU