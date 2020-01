SIÊU THỊ, CHỢ, HÀNG QUÁN ĐÃ MỞ CỬA ĐẦU NĂM

Sáng 26/1 (mùng 2 Tết), một số chợ truyền thống, cơ sở ăn uống trên địa bàn TP. Vũng Tàu đã mở cửa hoạt động kinh doanh. Tại các chợ, hàng hóa tập trung các nhu yếu phẩm phục vụ ngày Tết cho người dân địa phương và du khách.

Du khách nước ngoài mua trái cây tại Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu.

Theo ghi nhận, các loại rau xanh, trái cây, dịch vụ ăn uống tăng giá nhẹ từ 2.000-5.000 đồng so với ngày thường. Chị Nguyễn Thị Tình, tiểu thương chợ Vũng Tàu cho biết, mùng 2 Tết các loại rau ăn lá như xà lách, cải cúc, súp lơ, cần tây... dao động từ 20 - 30 ngàn đồng/kg; các loạị bầu, bí, khoai tây, bắp cải không tăng, giá khoảng 12 - 15 ngàn đồng/kg. “Sức mua sáng mùng 2 Tết không nhiều, trường hợp nhu cầu tăng, tôi liên hệ khoảng 1 tiếng là có rau tươi ngon liền”, chị Tình cho biết.

Các loại cá, tôm không tăng giá so với 2 ngày trước, cá điêu hồng giá 60 ngàn đồng/kg, cá lóc 55 ngàn đồng/kg; thịt heo một số loại như sườn non, tai heo, cốt lết nhích nhẹ, trong khi các loại khác như chân giò, ba rọi giảm khoảng 10 ngàn đồng/kg so với 2 ngày trước; thịt bò giá dao động từ 220 - 270 ngàn đồng/kg, bằng giá trước Tết.

Ghi nhận tại một số chợ khác trong tỉnh sức mua và giá cả cũng tương tự. Theo các tiểu thương, những năm gần đây, tâm lý người dân đã thay đổi, không còn mua sắm nhiều thực phẩm để tích trữ trong những ngày Tết, nên nhà vườn, tiểu thương cũng tính toán để có thực phẩm, rau củ bán liên tục trong mấy ngày Tết.

Người dân chọn mua hải sản tươi sống tại chợ Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu chiều mùng 2 Tết.

Trong khi sức mua tại các chợ truyền thống không nhiều, thì tại siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu sáng mùng 2 Tết khá nhộn nhịp. Càng về trưa, khách du lịch và người dân địa phương đổ về siêu thị càng đông. Các khu vực vui chơi giải trí, khu giải khát, khu thực phẩm chế biến sẵn khá đông khách. Nhân viên phải làm việc liền tay để kịp phục vụ nhu cầu của khách. Tuy nhiên, do dự báo và chuẩn bị sẵn nhân lực từ trước Tết nên khách hàng không phải chờ quá lâu mới được phục vụ. Chị Lại Thị Thu Hương (nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng Tàu) cho biết, sáng nay chị và cả nhà đi chơi rồi trưa về Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu dùng bữa. Mới mùng 2 Tết nhưng mọi người đến siêu thị vui chơi, ăn uống khá đông. Tuy nhiên, gia đình chị không phải chờ quá lâu mới mua được đồ ăn do các quầy hàng đều tăng thêm nhân viên phục vụ.

Mùng 2 Tết, người dân và du khách mua thức ăn nhanh tại Siêu thị Lotte Mart khá đông.

Theo đại diện Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu, siêu thị chỉ ngưng hoạt động từ chiều 30 Tết đến hết mùng 1 Tết. Mùng 2 Tết, siêu thị mở cửa phục vụ khách từ 10 giờ sáng đến 21 giờ tối, với khoảng 2.000 lượt khách đến siêu thị vui chơi, mua sắm. Từ mùng 3 Tết trở đi, siêu thị mở cửa phục vụ khách bình thường từ 8 giờ sáng đến 22 giờ tối.

Người dân và du khách uống cà phê tại Đường Sách, TP. Vũng Tàu.



Bên cạnh các chợ, siêu thị, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát cũng đã mở cửa phục vụ khách hàng. Ghi nhận sáng mùng 2 Tết cho thấy, lượng khách đến ăn sáng, uống cà phê dọc các tuyến phố chính của Vũng Tàu khá đông khách. Giá nước uống, thức ăn cũng tăng trung bình 5 ngàn đồng/phần. Theo các chủ kinh doanh dịch vụ ăn, uống, dự báo trong những ngày tới khách sẽ tăng vì khách du lịch từ các nơi đổ về Vũng Tàu tham quan, tắm biển.



Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU