Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp của huyện Đất Đỏ đạt 2.551 tỷ đồng

Ngày 18/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ tổ chức Hội nghị lần thứ 47 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ, chính quyền huyện Đất Đỏ năm 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Ông Hồ Văn Lợi, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Dương Trọng Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đất Đỏ cho biết, huyện đã hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu KT-XH đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 7.148 tỷ đồng, tăng gần 14% so với năm 2018, trong đó giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp đạt 2.551 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 3.086 tỷ đồng; doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 5.920 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước là 935,4 tỷ đồng, đạt 153,2% kế hoạch. , tăng 44,67% so với năm 2018. Văn hóa - xã hội được quan tâm, chăm lo. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện đã kết nạp mới 119 đảng viên, đạt 92,25% kế hoạch.

Ông Dương Trọng Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về: Hiệu quả quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện; các giải pháp giữ vững, nâng cao các tiêu chí xây dựng huyện đạt nông thôn mới; tháo gỡ các vướng mắc thúc đẩy các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đã đăng ký…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU