TX.Phú Mỹ: Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.352 tỷ đồng

Sáng 18/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Phú Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 22 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ, chính quyền TX.Phú Mỹ năm 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ phát biểu khai mạc hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Văng Văn Châu, Phó Bí thư Thị ủy Phú Mỹ cho biết, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng thương mại-dịch vụ chiếm 66,87%, công nghiệp 29,44%, nông nghiệp 3,69%. Tổng giá trị sản xuất địa phương đạt 29.367 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ; tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2019 đạt 2.352 tỷ đồng, đạt 149% so với dự toán tỉnh giao. An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo. Quốc phòng-an ninh được bảo đảm. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thị xã đã kết nạp mới 181 đảng viên, đạt 103% kế hoạch; thành lập 3 chi bộ trong DN tư nhân.

Ông Văng Văn Châu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phú Mỹ báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Trong chương trình làm việc tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: Tình hình thu chi ngân sách năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; giải pháp tăng cường quản lý xây dựng, quy hoạch, trật tự đô thị… Đồng thời cho ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA