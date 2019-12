Toàn tỉnh có 48 điểm kinh doanh sản phẩm thuộc "Chuỗi thực phẩm an toàn"

Sáng 17/12, Sở Công thương tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm thuộc Đề án “Chuỗi thực phẩm an toàn” tỉnh năm 2019 (TPAT).

Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 48 điểm/cửa hàng kinh doanh sản phẩm, thực phẩm thuộc “Chuỗi thực phẩm an toàn” với các sản phẩm: rau, củ, thịt gà, thịt heo, thịt bò, cá chỉ vàng khô tẩm gia vị, chả cá, cá ngừ, cá nục, tôm, cá thu một nắng, tiêu... Mỗi năm, các cơ sở kinh doanh thuộc chuỗi cung cấp ra thị trường khoảng 4.000 tấn sản phẩm các loại. Các sản phẩm xác nhận thuộc chuỗi đều đảm bảo chất lượng, được bao gói, ghi nhãn và có logo nhận diện đã tạo sự khác biệt đối với các sản phẩm cùng loại. Qua đó đã cung cấp cho người tiêu dùng các loại thực phẩm an toàn, chất lượng. Trong giai đoạn 2019-2020, ngành công thương phấn đấu có ít nhất 60 cửa hàng, điểm bán sản phẩm thuộc “Chuỗi thực phẩm an toàn”.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh ATTP khó kiểm soát, trong khi nhu cầu sử dụng sản phẩm an toàn tăng, việc xây dựng và phát triển chuỗi TPAT từ trang trại đến bàn ăn là cần thiết; đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và xu thế phát triển của nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Các đại biểu cũng đề nghị, các ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm thuộc chuỗi đến người tiêu dùng, kết nối thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm chuỗi.

ĐÔNG HIẾU