Lập hàng rào phản vệ cao nhất cho các KCN

ÔNG NGUYỄN CÔNG VINH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH An toàn cho KCN, CCN là chốt chặn quan trọng tránh đứt gãy nền kinh tế Các KCN, CCN nắm giữ vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế của địa phương. Giữ an toàn, bảo đảm ổn định sản xuất, kinh doanh cho các DN trong KCN nói riêng, cộng đồng DN nói chung cũng là bảo đảm cho nền kinh tế không bị đứt gãy. Do đó, ngoài sự vào cuộc quyết hơn của các cấp chính quyền, của Ban QL các KCN, bản thân các DN cần chủ động có kế hoạch, phương án quản lý, kiểm soát chặt các nguồn lây tại DN; phối hợp với địa phương cung cấp số xe, loại hàng hóa, tên người vận chuyển, lộ trình di chuyển để được xem xét cấp mã nhận diện cho phương tiện vận tải khi lưu thông qua chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh. Về vấn đề tiêm vắc xin cho công nhân, người lao động tại các KCN, khi có phân bổ về các đối tượng tiêm chủng tiếp theo, tỉnh sẽ thông báo để các DN chủ động cho người lao động tiêm chủng trong thời gian tới. Đồng thời, tỉnh cũng khuyến khích DN chủ động test nhanh cho người lao động nhằm bảo đảm sức khỏe cho công nhân, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm và bảo đảm hoạt động sản xuất cho DN.