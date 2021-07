Điểm sáng trong bức tranh kinh tế nửa đầu năm 2021

Từ đầu năm đến nay, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh; phát huy kinh nghiệm, hiệu quả trong quản trị điều hành; đồng thời tận dụng cơ hội từ sự phục hồi của kinh tế thế giới và giá dầu tích cực nên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Tính đến cuối tháng 6/2021, PVN đã nộp ngân sách nhà nước 45,2 ngàn tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ 2020.

Đưa hàng vào kho tại Nhà máy đạm Phú Mỹ (thuộc PVFCCo).

HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, diễn ra vào giữa tuần qua, bà Đặng Thị Lan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông BIENDONG POC cho biết: 6 tháng đầu năm 2021, giá dầu thô tăng cao nhất trong vòng 3 năm qua (trên 75 USD/thùng) nhưng đây cũng là giai đoạn nhu cầu tiêu thụ khí ở Việt Nam xuống thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, chỉ đạt 63% so với kế hoạch khai thác. Ngoài ra, đại dịch COVID-19 liên tục bùng phát trên diện rộng đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên BIENDONG POC đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đơn vị đã vận hành các giàn khai thác an toàn, liên tục, hiệu quả, không có sự cố nào gây ảnh hưởng đến môi trường. Thời gian làm việc liên tục của các giàn Hải Thạch - Mộc Tinh và tàu FSO đạt 99,9% (kế hoạch là 97%). 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của BIENDONG POC đạt 53% kế hoạch năm. Như vậy, sau gần 8 năm đưa dự án vào vận hành khai thác, tính đến 30/6/2021, tổng doanh thu lũy kế của BIENDONG POC đạt 3,881 tỷ USD, trên tổng vốn đầu tư và chi phí vận hành là 3,57 tỷ USD.

Tương tự, tại Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas), từ đầu năm đến nay, nhu cầu sử dụng khí của khách hàng thiếu ổn định, ở mức thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, mức huy động khí cho sản xuất điện trong nửa đầu năm 2021 rất thấp, chỉ đạt khoảng 79% kế hoạch. Một số sự cố từ thượng nguồn phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do đã lường trước những khó khăn, tận dụng cơ hội từ giá dầu tăng và triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp từ những ngày đầu năm nên các đơn vị đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt hơn 37.487 tỷ đồng, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 4.302,4 tỷ đồng, bằng 103%, nộp ngân sách hơn 2.391 tỷ đồng, bằng 103%.

Một số đơn vị khác như: Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo)… dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ triển khai nhiều giải pháp linh hoạt nên đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tốt và đạt kết quả khả quan. Lãnh đạo PVFCCo cho biết, tính đến đầu tháng 6/2021, sản lượng sản xuất các sản phẩm đều hoàn thành hoặc vượt mức kế hoạch, trong đó sản lượng NPK Phú Mỹ sản xuất vượt kế hoạch 17% và tăng 69% so với cùng kỳ 2020. Sản lượng tiêu thụ cũng vượt hoạch, trong đó, sản phẩm NPK Phú Mỹ vượt 5% kế hoạch. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, NPK Phú Mỹ đạt mức tiêu thụ tăng gần gấp đôi, hơn 99%.

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG KHÍ

Đánh giá của PVN cho thấy, với những giải pháp quyết liệt, cụ thể và được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt trong toàn PVN nên trong nửa đầu năm 2021, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, PVN đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Tính đến hết tháng 6/2021, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt hơn 299 ngàn tỷ đồng, tăng 22%; nộp ngân sách 45,2 ngàn tỷ đồng, tăng 33%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 21,3 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ 2020.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm và cả năm 2021, ông Lê Mạnh Hùng Tổng Giám đốc PVN yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục cập nhật, tăng cường công tác dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường để nhận diện rủi ro, cập nhật giải pháp trong quản trị, điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo cân đối giữa sản lượng dầu và khí để hoàn thành chỉ tiêu quan trọng nhất là sản lượng khai thác dầu khí của Tập đoàn. Đồng thời, đẩy mạnh mở rộng thị trường khí, các sản phẩm lọc hóa dầu, cũng như các sản phẩm khác; tiếp tục nâng cao công tác quản trị, thúc đẩy việc tháo gỡ các vướng mắc ở các cơ quan quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Tiếp tục tối ưu đầu tư, tối ưu chi phí sản xuất, tăng cường tiết giảm chi phí hoạt động; hiện thực hóa các chuỗi liên kết trong Tập đoàn và tăng cường hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị.

Bài, ảnh: PHAN HÀ