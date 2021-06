Cảng biển tiếp đà tăng trưởng ấn tượng

Đầu tư cảng cạn kết nối cảng biển Cảng cạn (ICD - Inland Container Depot) được coi là mắt xích quan trọng trong vận tải cảng biển, góp phần giảm chi phí vận chuyển, thời gian lưu hàng tại cảng biển nước sâu (nơi tiếp nhận tàu vào làm hàng). Tuy nhiên hiện nay, việc phát triển các ICD tại BR-VT chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, do đó chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của các cảng biển. Toàn cảng cụm CM-TV nhìn từ Cảng Hưng Thái. Ông Trần Hoài Chân Tâm, Giám đốc cảng SSIT (TX.Phú Mỹ) thừa nhận, hệ thống ICD tại cụm cảng CM-TV chưa được quan tâm đúng mức nên cụm cảng này đang phụ thuộc rất nhiều vào các ICD ở khu vực TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Vì vậy, đầu tư xây dựng hệ thống cảng cạn tại BR-VT là việc làm cấp thiết nhằm phát huy lợi thế của cụm cảng CM-TV. Thiếu ICD là một trong những lý do khiến cụm cảng CM-TV khó “hút” hàng trong thời gian qua. Theo Cục Hải quan tỉnh, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.000 DN hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK), nhưng có tới hơn 80% DN không làm thủ tục XNK tại cụm cảng CM-TV mà mang hàng lên cảng Cát Lái (TP.Hồ Chí Minh). Và nguyên nhân dẫn đến DN “ngại” làm hàng tại cụm cảng CM-TV là do nơi đây không có ICD, nên các hoạt động dịch vụ tiếp nhận và giải phóng hàng hóa thường bị kéo dài, làm ảnh hưởng tới việc thông quan hàng hóa. Trước thực tế đó, theo các chuyên gia cảng biển UBND tỉnh BR-VT cần kiến nghị Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GT-VT bổ sung quy hoạch 2 cảng cạn tại khu vực Phú Mỹ - Cái Mép (diện tích 50-200ha) và tại Mỹ Xuân (diện tích 25-75ha) vào “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Căn cứ quy hoạch và thực tế hoạt động của cụm cảng CM-TV hiện nay, chiếm hơn 40% thị phần xuất khẩu của cả nước, BR-VT bảo đảm đầy đủ các tiêu chí để phát triển hệ thống cảng cạn. Việc thúc đẩy phát triển các ICD sẽ hỗ trợ khai thác hệ thống cảng biển hiệu quả hơn, đồng thời tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp XNK. THỤY NHIÊN