Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành du lịch BR-VT vẫn đón khách nhưng theo dõi chặt tình hình và chỉ đạo từ Chính phủ, kích hoạt phòng dịch chặt trên quan điểm mang đến kỳ nghỉ hấp dẫn nhưng phải an toàn cho du khách.

Ngành du lịch nêu cao chủ động phòng dịch. Trong ảnh: Nhân viên Oceanami Villas & Beach Club kiểm tra thân nhiệt khi khách đến nhận phòng.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 4 ngày (từ 30/4 đến 3/5). Đây là dịp thuận tiện để người dân thực hiện các chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Dự báo lượng khách đến BR-VT trong dịp này sẽ tăng mạnh.

Ghi nhận tại khối cơ sở lưu trú, lượng khách đặt phòng trong kỳ nghỉ lễ rất nhiều. Trong đó, cao điểm 2 ngày 30/4 và 1/5, nhiều khách sạn, resort xa khu dân cư nằm trên tuyến ven biển từ Vũng Tàu đến Bình Châu đã kín phòng. Nguồn khách chính đến từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Tây Nam Bộ với kỳ nghỉ 2 đêm 3 ngày. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng gay gắt những ngày này, cộng thêm giao thông nối BR-VT và TP. Hồ Chí Minh thuận lợi “dễ đi dễ về” nên BR-VT còn đón thêm lượng lớn khách đi về trong ngày.

Dù mở cửa đón khách nhưng ngành du lịch BR-VT quán triệt quan điểm đặt an toàn của du khách lên hàng đầu, phòng dịch chặt chẽ. Các khách sạn, KDL đều không đón khách đến từ vùng có dịch COVID-19. Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng tuân thủ quy trình phòng dịch gồm: kiểm tra thân nhiệt du khách và nhân viên, yêu cầu nhân viên và du khách đeo khẩu trang, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, đặt bảng hướng dẫn phòng dịch tại những nơi đông người qua lại, thường xuyên tẩy rửa vệ sinh sàn nhà, thang máy, yêu cầu khách khai báo y tế, giãn cách bàn ăn.

Ông Hoàng Mạnh Cường, Tổng quản lý Oceanami Villas & Beach Club (huyện Đất Đỏ) cho hay, đơn vị đã tái kích hoạt quy trình phòng dịch. Khách đã đặt phòng trước sẽ được yêu cầu gửi thông tin và khai báo y tế xong rồi đến nhận phòng. Quầy lễ tân luôn đặt sẵn nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, dụng cụ đo thân nhiệt, khi khách vào làm thủ tục nhận phòng sẽ phải rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và được yêu cầu đeo khẩu trang.

Nhiều hoạt động giải trí phục vụ khách - Đường tranh bích hoạ 3D dài 100m dẫn từ ngã tư Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) xuống bãi biển. Các bức tranh thể hiện chủ đề về biển như: bãi cát vàng nước trong xanh, nàng tiên cá, sinh vật biển tung tăng bơi lội... Đường tranh hoàn thành ngày 29/4 cho khách “check-in” miễn phí. - Cụm khách sạn Grand - Palace khai trương nhà hàng hải sản ở khu sân vườn Khách sạn Grand. Dịp này, khách sạn giảm 25% và tặng đồ uống cho nhóm khách từ 5 người trở lên đến ngày 15/5. - Tối 30/4 và 1/5, Lan Rừng Resort Phước Hải mở buffet hải sản trên 30 món tại hồ bơi, có văn nghệ, bốc thăm may mắn. Giá vé 700 ngàn đồng/người lớn, 350 ngàn đồng/trẻ em. Tối 2/5 là đêm nhạc Elvis Phương, giá vé 400 ngàn đồng, mua 1 tặng 1 cho khách lưu trú. - Tối 30/4 Oceanami Villas & Beach Club mở tiệc buffet nướng hải sản và tối 1/5 là tiệc buffet lẩu hải sản. Giá vé 790 ngàn đồng/người; giảm 15% giá tất cả các dịch vụ. - The Imperial Hotel: Mở buffet hải sản và BBQ trong 2 đêm 30/4, 1 và 2/5, giá 990 ngàn đồng/người. - Khách sạn Malibu: tiệc buffet hương sắc Việt tối 30/4, giá vé 590 ngàn đồng/vé, miễn phí 2 trẻ em đi kèm dưới 6 tuổi, tặng phiếu bốc thăm may mắn, tặng bong bóng nghệ thuật cho trẻ em.

Sở Du lịch cũng đã có văn bản triển khai công tác phòng, chống dịch trong toàn ngành dịp lễ 30/4 và 1/5. Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch, ngành du lịch xác định an toàn và hấp dẫn là yếu tố then chốt để giữ hình ảnh du lịch, đồng thời kích cầu du lịch BR-VT lúc này. Do vậy, ngành du lịch mong muốn các DN, cơ sở kinh doanh và du khách cùng hợp tác thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, tạo cơ hội phục hồi ngành du lịch, dịch vụ và thúc đẩy kinh tế phát triển, tăng thu nhập cho người dân.

“Trước diễn biến dịch phức tạp của dịch bệnh tại Campuchia và nhiều nước trên thế giới, tình hình dịch bệnh sẽ thay đổi hàng ngày và những chỉ đạo, phương án phòng chống trong ngành du lịch cũng thay đổi tương ứng. DN, du khách cần theo dõi tình hình thường xuyên, để chủ động cho chuyến đi của mình”, ông Trịnh Hàng nói.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA