Xúc tiến, quảng bá phải là chất xúc tác cho tăng trưởng du lịch

Đó là chỉ đạo của ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Du lịch báo cáo kế hoạch xúc tiến du lịch tỉnh năm 2021. Theo ông Lê Ngọc Khánh, du lịch Việt Nam nói chung và BR-VT đang chịu thiệt hại lớn do dịch COVID-19. Do đó, việc xây dựng chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch phải bám vào chương trình chung của Tổng cục Du lịch để có kế hoạch phù hợp nhằm đạt mục tiêu phát triển, tăng trưởng bền vững ngành du lịch. Sở Du lịch cần tiếp thu ý kiến đóng góp từ các sở, ngành liên quan hoàn chỉnh kế hoạch xúc tiến du lịch năm 2021 báo cáo UBND tỉnh vào tuần tới.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn về kế hoạch xúc tiến du lịch 2021.

Dự thảo chương trình xúc tiến du lịch năm 2021 do Sở Du lịch đề xuất gồm các hoạt động: Quảng bá tại hội chợ du lịch Hà Nội, miền Trung - Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, TP. Hồ Chí Minh; mời 2 đoàn xúc tiến du lịch quốc tế vào tỉnh BR-VT khảo sát dịch vụ, điểm đến; tổ chức các sự kiện kích cầu du lịch; thi “sáng tác ảnh nghệ thuật du lịch BR-VT”; in ấn phát hành các ấn phẩm quảng bá du lịch BR-VT; truyền thông trên mạng xã hội, báo, tạp chí, truyền hình; tham gia đoàn xúc tiến du lịch ở nước ngoài do Tổng cục Du lịch tổ chức… Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch xúc tiến du lịch năm 2021 dự kiến 14,8 tỷ đồng, trong đó, kinh phí ngân sách tỉnh hơn 10 tỷ đồng và hơn 4,8 tỷ đồng vận động DN.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA