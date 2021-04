Vũng Tàu sôi nổi trong tuần lễ ẩm thực

Sau 2 ngày khai mạc, “Tuần lễ Món ngon phố biển Vũng Tàu 2021-Vung Tau Taste Week 2021” thu hút đông đảo khách tham quan, thưởng thức ẩm thực.

Các gian hàng ẩm thực đông khách.

Vung Tau Taste Week 2021 khai mạc tối 24/4 tại hoa viên Quang Trung (Bãi Trước, TP.Vũng Tàu). Dù ngay đêm khai mạc thời tiết có mưa rào, nhưng không thể cản trở sự háo hức của du khách và người dân địa phương. Nhiều người đội mưa tham quan, check in ghi lại hình ảnh cùng bạn bè và thưởng thức các món ngon. Anh Nguyễn Văn Minh, du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh cho biết, tranh thủ cuối tuấn anh đưa gia đình về Vũng Tàu nghỉ dưỡng trước lễ 30/4. Đến khách sạn, anh được nghe giới thiệu về Vung Tau Taste Week 2021. Các con anh rất háo hức. Cả nhà ra đây từ sớm, tản bộ qua các gian hàng và thưởng thức được nhiều món ngon như: bánh khọt, chả cá Phước Hải, chả ốc lá bui, ốc bươu nướng mắm tiêu, bánh hẹ chiên trứng… “Giá cả vừa túi tiền, an ninh tốt, các gian hàng bố trí nối tiếp nhau trên một không gian không quá dài, rất thuận tiện dạo bộ”, anh Minh nói. Em Phan Ngọc Phương Anh (ở phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) cho biết, lâu lắm rồi TP.Vũng Tàu không có sự kiện ẩm thực lớn nên em rất háo hức. Cuối tuần cũng không bận rộn việc học nên em cùng nhóm bạn đi chơi, check in và ăn uống. “Em thấy có rất nhiều món ngon, lạ lẫm. Nhiều món em mới chỉ được ăn lần đầu. Chúng en hẹn nhau trong tuần này sẽ thu xếp thời gian để tiếp tục khám phá món ăn các vùng, miền”, Phương Anh chia sẻ.

Ông Phạm Ngọc Hải, Trưởng BTC Vung Tau Taste Week 2021, cho biết, thống kê sơ bộ có khoảng 5.000 lượt khách đến tham quan, ăn uống sau 2 ngày khai mạc. Trong đó, lượng khách tập trung đông từ buổi chiều tối đến đêm. Sự kiện cũng tạo hiệu ứng tốt thu hút khách về Vũng Tàu. Thông tin từ các DN hội viên Hiệp hội Du lịch cho thấy công suất phòng trong 2 ngày qua khả quan. Nhiều khách sạn ven biển và sát khu vực diễn ra Vung Tau Taste Week 2021 đạt hơn 80% công suất phòng. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phân luồng giao thông được thực hiện tốt, không xảy ra ùn ứ, kẹt xe, người dân và du khách an tâm vui chơi.

Vung Tau Taste Week 2021 do UBND TP.Vũng Tàu phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh, Công ty CP Ngôi sao biển Sài Gòn thực hiện nhằm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh BR-VT và TP. Vũng Tàu (1991-2021). Chuỗi hoạt động diễn ra trong sự kiện tôn vinh tinh hoa ẩm thực, quảng bá các món ăn đặc sản của BR-VT và các vùng miền trên cả nước, giới thiệu với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế về hình ảnh con người và mảnh đất Vũng Tàu thân thiện, mến khách, đồng thời thay lời kích cầu chào đón du khách về BR-VT trong dịp lễ 30/4 và mùa hè sắp tới.

Vung Tau Taste Week 2021 sẽ diễn ra đến hết ngày 2/5 với rất nhiều hoạt phong phú, hấp dẫn như: trưng bày bán đồ ăn thức uống, biểu diễn ca nhạc hàng đêm, giao lưu sách và ẩm thực, thi chế biến món ăn, pha chế, chia sẻ kinh nghiệm về ẩm thực, ca nhạc, biểu diễn xiếc, ảo thuật đường phố, viết thư pháp, biểu diễn lân-sư-rồng… Dự kiến sẽ tiếp tục lan tỏa thu hút đông đảo nhân dân, du khách.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, sau 2 ngày diễn ra Vung Tau Taste Week 2021 đã bước đầu đáp ứng nhu cầu giải trí, thưởng lãm, ăn uống của người dân và du khách. Để làm tốt công tác phục vụ khách, các lực lượng chức năng của TP.Vũng Tàu tăng cường hỗ trợ đơn vị tổ chức bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, kiểm soát giá cả, ứng xứ văn minh, thân thiện với du khách. Lãnh đạo thành phố kêu gọi mỗi người dân Vũng Tàu sẽ là sứ giả giới thiệu tới bạn bè trong nước và quốc tế nét đẹp văn hóa nói chung của người Việt và nét đẹp trong văn hóa ẩm thực phố biển nói riêng nhân sự kiện trên. Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP.Vũng Tàu chỉ đạo tăng cường công tác phòng dịch, khuyến khích mọi người đeo khẩu trang khi đến tham quan, các gian hàng trang bị nước rửa tay sát khuẩn, bố trí thêm thùng rác, dọn dẹp rác thải, chất thải giữ vệ sinh sạch sẽ khu vực tổ chức.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA