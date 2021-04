Du khách bắt đầu về Bà Rịa-Vũng Tàu

Từ tối 29/4, du khách đã bắt đầu đổ về BR-VT trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay. Trong bối cảnh xuất hiện một số ca COVID-19 lây lan trong cộng đồng, ngành du lịch và du khách đều đề cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Khách tắm biển tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu sáng 30/4.

Ghi nhận tại nhiều khách sạn, resort lớn trên toàn tỉnh như: The Grand Ho Tram Resort & Casino, Minera Binh Chau, Hương Phong-Hồ Cốc Beach Resort, Vietsovpetro Resort, Lan Rừng Resort, Imperial, Pullman… công suất phòng đạt trên 90% vào đêm 29/4.

Đêm 29/4 nhiều khách sạn lớn đã kín phòng. Trong ảnh: Du khách ăn sáng tại khách sạn Green sáng 30/4.

Sáng 30/4, trong khi một số khách bắt đầu trả phòng, thì lượng khách mới lại đến, song không đáng kể. Thời tiết buổi sáng nắng nóng. Lượng khách đổ về Bãi Sau không nhiều, chủ yếu nhóm nhỏ di chuyển bằng xe gắn máy ngồi chơi trên bờ kè, công viên. Dưới bãi, khách tắm biển chủ yếu là người dân địa phương, khách lưu trú tại các khách sạn.

Đại diện một số resort, KDL cho biết, ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch COVID-19 tại Hà Nam và một số địa phương mấy ngày qua đã tác động đến tâm lý du lịch của du khách. Dù đa phần đã bình tĩnh hơn, nhưng một số vẫn e ngại nên huỷ dịch vụ đã đặt trước.

Tuy nhiên, ngay trong sáng 30/4, một dòng khách khác lại ra quyết định du lịch nhanh, đến nơi mới đặt dịch vụ bù lại nên nhìn chung lượng hủy phòng không đáng kể. Đại diện nhiều khách sạn, resort lớn trên tuyến ven biển dự báo với diễn biến thời tiết nắng nóng toàn vùng thì đêm 30/4 lượng khách sẽ tăng lên và thuê hết phòng.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu động viên các lực lượng làm công tác giữ an ninh, an toàn du lịch.

Để phòng dịch, các lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu đã tăng cường tuần tra, nhắc nhở du khách và người dân không tập trung đông người; yêu cầu đeo khẩu trang khi ngồi hóng mát, chụp ảnh trên bờ kè. Lãnh đạo TP. Vũng Tàu cũng thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, an toàn du lịch và nhắc nhở các phòng, ban và các phường ven biển nêu cao tinh thần chủ động giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho du khách kỳ nghỉ lễ vui tươi, nhưng phải thực hiện nghiêm các quy tắc an toàn trong phòng dịch.

Tổ công tác Bãi Sau, TP. Vũng Tàu tuyên truyền, nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết du khách đều có ý thức thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi đến khách sạn, nhà hàng, quán ăn và nơi công cộng.

Ông Hoàng Vũ Thành, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết: “Thành phố luôn đón chào du khách về du lịch, nghỉ dưỡng. Các lực lượng chuyên môn của thành phố đang ra sức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ, giữ an toàn cho du khách. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, chúng tôi cũng mong du khách hợp tác, tuân thủ quy định đeo khẩu trang, không tụ tập đông người…”.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA