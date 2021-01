TP. Vũng Tàu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành du lịch

UBND TP. Vũng Tàu vừa ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật trong họat động kinh doanh du lịch và dịch vụ trên địa bàn năm 2021 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra liên ngành du lịch - dịch vụ). Thời gian thực hiện từ ngày 12/1/2021 đến ngày 31/12/2021.

Đoàn kiểm tra liên ngành du lịch - dịch vụ có 16 thành viên do ông Trần Bá Việt, Trưởng Phòng VH-TT làm Trưởng đoàn. Đoàn sẽ kiểm tra các nội dung như: đăng ký kinh doanh, lao động, phòng cháy và chữa cháy, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác cấp cứu thủy nạn; biển hiệu, phân loại, xếp hạng, báo cáo thống kê cơ sở lưu trú du lịch; kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành, vận chuyển khách du lịch; đăng ký giá, niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ và bán hàng đúng giá niêm yết...

Đoàn kiểm tra liên ngành du lịch - dịch vụ sẽ kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo, bị phản ánh; thông tin qua đường dây nóng, thông tin đại chúng, mạng xã hội.

HUYỀN TRANG