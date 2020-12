Sức mua phòng tăng dần

Trước tin vui TP.Hồ Chí Minh trải qua hơn 2 tuần không phát sinh ca nhiễm COVID-19 mới, cộng thêm thời tiết miền Nam đang mát mẻ thuận lợi cho du lịch nên dự báo lượng khách về BR-VT nghỉ dưỡng dịp Noel và Tết Dương lịch sẽ tăng mạnh.

Lan Rừng Resort Phước Hải thiết kế cây thông cao hơn 7m ngay mặt tiền. Trong ảnh: Nhân viên Lan Rừng Resort Phước Hải trang trí đèn điện, phụ kiện trên cây thông.

KINH DOANH “ẤM” HƠN

Sau những nỗ lực khoanh vùng dập dịch của Chính phủ, tâm lý an tâm đã trở lại và nhu cầu du lịch xuất hiện. Thời điểm này, quan sát tại các trung tâm du lịch trên địa bàn như Bãi Sau, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Côn Đảo… dễ nhận thấy các bãi tắm, điểm tham quan, cơ sở lưu trú nhộn nhịp hơn hẳn so với tuần đầu tháng 12. Nhiều khách sạn, resort ven biển đạt trên 80% công suất phòng dịp cuối tuần. Bà Huỳnh Cẩm Hải, Giám đốc Doanh thu Lan Rừng Resort Phước Hải cho biết, ngay khi TP.Hồ Chí Minh công bố 4 ca COVID-19 mới trong cộng đồng vào đầu tháng 12, khách đoàn hủy phòng đã đặt trước rất nhiều. Thế nhưng, tình hình lạc quan dần khi công tác kiểm soát dịch tại TP.Hồ Chí Minh nghiêm ngặt và hiệu quả. Cuối tuần này, Lan Rừng Resort Phước Hải sẽ đón 2 đoàn khách gần 1.000 người đặt phòng và dịch vụ. Lượng khách lưu trú ngày thường cũng tăng đáng kể so với đầu tháng 12 với 30-40% công suất/tổng số 370 phòng. “Hiện nay, resort đã nhận cọc giữ phòng cho 3 đoàn hơn 400 người/đoàn lưu trú từ ngày 22 đến 24/12. Phân khúc khách cá nhân và gia đình tìm hiểu dịch vụ cho kỳ nghỉ Noel và Tết Dương lịch đang tăng mạnh, hy vọng resort sẽ kín phòng, đông khách những ngày cuối năm” , bà Hải nói.

Tương tự, ông Phạm Anh Kha, Tổng Quản lý Minera Hot Springs Bình Châu, chia sẻ, từ giữa tháng 12 đến nay, công suất phòng bình quân của Minera Hot Springs Bình Châu đạt hơn 60%. Trong đó, tuần Noel và Tết Dương lịch tín hiệu rất tốt với khoảng 70% lượng phòng đã có khách đặt.

Khảo sát các khách sạn, resort có không gian đẹp, sát biển, nhu cầu đặt phòng, tìm hiểu dịch vụ cho dịp Noel và Tết Dương lịch đang tăng dần. Trong đó, 3 ngày Tết Dương lịch (từ ngày 1 đến ngày 3/1/2021) nhiều khách sạn, resort trên tuyến ven biển từ Vũng Tàu đến Bình Châu đã đạt hơn 80% công suất phòng. Nguồn khách chính lưu trú trong dịp này chủ yếu đến từ TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Đại diện nhiều khách sạn cho hay, từ khi dịch COVID-19 xảy đến, xu hướng du lịch cũng thay đổi. Khách đoàn vẫn có nhưng không còn giữ vị trí chủ lực, thay vào đó là khách cá nhân, gia đình và nhóm nhỏ chiếm đa số. Thói quen du lịch cũng khác trước, du khách thường chọn những điểm gần, thuận tiện đi về, trên đường di chuyển hoặc xuống tận nơi xem tình hình phòng dịch tại điểm đến mới quyết định mua phòng để lưu lại. Với tình hình dịch bệnh đã lắng xuống, thời tiết BR-VT dịu mát cuối năm, giao thông nối BR-VT và TP.Hồ Chí Minh thuận lợi, BR-VT khẳng định độ an toàn tuyệt đối trong dịch COVID-19, các DN kỳ vọng BR-VT sẽ đón lượng lớn khách về du lịch, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ Noel và Tết Dương lịch này.

RA SỨC THU HÚT KHÁCH VỀ

Nhằm mang không khí Noel đến du khách, nhiều cơ sở lưu trú, dịch vụ đã đầu tư trang hoàng khuôn viên theo phong cách Noel giúp du khách cảm nhận Noel đến thật gần. Du khách Nguyễn Thị Xuân Lan (đến từ Quy Nhơn, Bình Định) chia sẻ: Thời tiết biển BR-VT những ngày này se lạnh, nắng dịu nhẹ. Các điểm du lịch đều trang trí cây thông, bông tuyết, nhà bánh gừng, đèn màu lấp lánh và những bản nhạc Noel ngân vang khiến chị cảm thấy rất ấm cúng, bình an tận hưởng kỳ nghỉ cuối năm cùng bạn bè.

Dịp này, ngành du lịch tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp, quảng bá những tour tuyến mới, chất lượng dịch vụ tốt và khẳng định công tác phòng dịch chặt chẽ bằng sự kiện khảo sát các điểm đến tiêu biểu, mới lạ, mang đặc trưng của địa phương như: đảo Gò Găng, Long Sơn, Hồ Mây Park, đền thờ Võ Thị Sáu, thế giới khoáng nóng Minera Hot Spring Bình Châu. Sự kiện sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 22 đến 24/12) với điểm nhấn là tọa đàm “Liên kết phát triển du lịch bền vững” tại Vietsovpetro Resort có sự tham gia của các cơ quan truyền thông, DN lữ hành lớn trên cả nước và đại diện các tỉnh, thành phố đã ký kết hợp tác với BR-VT từ khi tái lập Sở Du lịch (năm 2017) đến nay gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Đắk Lắk, Sóc Trăng và Tây Ninh.

Bên cạnh đó, BR-VT cũng tăng cường nâng chất lượng dịch vụ, phong cách phục vụ làm hài lòng du khách. Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Sở đã đề nghị các địa phương kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các cơ sở kinh doanh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, đầu cơ kiếm lời bất chính; bố trí lực lượng trực để kịp thời xử lý phản ánh của du khách; tăng thêm cứu hộ, cứu nạn làm nhiệm vụ trên bãi tắm, hồ bơi. Các DN chủ động tập huấn tác phong phục vụ văn minh cho nhân viên, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xô xát, cãi vã với du khách. Song song đó, toàn ngành tiếp tục duy trì các biện pháp phòng dịch COVID-19 như: trang bị khẩu trang, đo thân nhiệt khách đến, bố trí nước rửa tay, sát khuẩn thường xuyên nơi công cộng… Hy vọng, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, BR-VT sẽ thu hút đông du khách về du lịch, nghỉ dưỡng dịp này.

Bài, ảnh: KHÁNH HẰNG

Để quảng bá hình ảnh, tri ân khách hàng, một số khách sạn, KDL đã có kế hoạch tổ chức các chương trình văn nghệ, ẩm thực phục vụ khách

Khách sạn Pullman khởi động chuỗi hoạt động cuối năm bằng sự kiện thắp sáng cây Giáng Sinh ngày 22/12; ngày 23/12 mở lớp pha chế cocktail, giá vé 250.000 đồng/người; trong ngày 24/12 tổ chức tặng quà Giáng sinh, buffet hải sản (1.000.000 đồng/người), nghi thức đếm ngược đêm Giáng sinh (380.000 đồng/người); ngày 25/12 mở tiệc trà chiều (300.000 đồng/người) và BBQ (880.000 đồng/người); ngày 31/12 tổ chức buffet ngoài không gian sân vườn (1.000.000 đồng/người) và đêm tiệc mừng năm mới (400.000 đồng/người); ngày 1/1/2021 mở tiệc trà mừng năm mới (300.000 đồng/người) và đêm tiệc buffet quốc tế (1.000.000 đồng/người).

Lan Rừng Resort Phước Hải tổ chức đêm nhạc đặc biệt chủ đề “Bài thánh ca buồn” do ca sĩ Elvis Phương biểu diễn vào tối 26/12, giá vé 400.000 đồng/người. Đêm 31/12 là tiệc buffet và countdown đón giao thừa, giá vé 780.000 đồng/người.

Carmelina Beach Resort mở mini game để du khách chia sẻ hình ảnh chụp tại resort trong không gian Giáng sinh lung linh chia sẻ trên facebook cá nhân, du khách có lượt “like” nhiều nhất khi kết thúc cuộc thi (ngày 28/12) được nhận voucher nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại Carmelina Beach Resort; ưu đãi giảm 25% giá tất cả các món tráng miệng và thức uống trong tháng 12.

Marina Bay Vung Tau Resort & Spa ra mắt thực đơn ăn trưa và tối đặc biệt cho dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch với nhiều món ăn tượng trưng cho sự may mắn như: súp đậu đỏ đuôi bò, gà tây và xúc xích kem đậu đỏ, cá mú gói lá chuối, súp tứ vị hải sâm, tôm đốt rượu nướng phô mai, gà tây nhồi hạt dẻ…