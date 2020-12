70% điểm đến du lịch toàn cầu đã nới lỏng hạn chế đi lại

Theo ấn bản thứ tám của Báo cáo Hạn chế Đi lại của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), 70% tất cả các điểm đến trên toàn cầu đã nới lỏng các hạn chế đối với việc đi lại nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19. Trong khi đó, chỉ một trong bốn điểm đến tiếp tục đóng cửa hoàn toàn với khách du lịch quốc tế.

Được UNWTO đưa ra khi bắt đầu đại dịch, Báo cáo Hạn chế Du lịch theo dõi các biện pháp đang được thực hiện tại 217 điểm đến trên toàn thế giới, giúp hỗ trợ các nỗ lực giảm thiểu và phục hồi của ngành du lịch. Đối với ấn bản mới nhất này, phương pháp luận đã được cập nhật để cung cấp thông tin chi tiết về các luồng du lịch của các điểm đến, cũng như khám phá mối liên hệ giữa cơ sở hạ tầng y tế và vệ sinh, hiệu suất môi trường và bất kỳ mối liên hệ tiềm năng nào với các hạn chế đi lại.

Các điểm đến chọn đóng cửa biên giới của họ có xu hướng nằm trong các nền kinh tế mới nổi với điểm số tương đối thấp về các chỉ số sức khỏe, vệ sinh và chỉ số hoạt động môi trường. Phần lớn các điểm đến này là ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với nhiều điểm đến thuộc các quốc đảo nhỏ đang phát triển, các quốc gia kém phát triển nhất hoặc các quốc gia đang phát triển không giáp biển.

Châu Âu tiếp tục dẫn đầu trong việc dỡ bỏ hoặc nới lỏng các hạn chế đi lại, sau đó là châu Mỹ, châu Phi và sau đó là Trung Đông. Trong khi đó, châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực có ít hạn chế đi lại nhất được nới lỏng và việc đóng cửa biên giới hoàn chỉnh hơn đối với du lịch quốc tế.

Ngày 1/12, UNWTO cũng đã kêu gọi các quốc gia thành viên tiêu chuẩn hóa việc kiểm tra y tế cho du khách và thiết lập các hành lang đường không nhằm nới lỏng việc đi lại toàn cầu trong đại dịch COVID-19.

Lời kêu gọi được đưa ra tại cuộc họp diễn ra ở Quần đảo Canary (Tây Ban Nha) với sự tham dự của 95 quốc gia thành viên và hơn 100 công ty hoạt động trong ngành du lịch.

Ngành du lịch toàn cầu đang chịu thiệt hại nặng nề do các biện pháp ngăn chặn COVID-19 kéo dài. Dữ liệu mới nhất từ UNWTO cho thấy, ngành du lịch thế giới đã đánh mất 700 triệu lượt khách so với cùng kỳ năm 2019, con số này tương đương thiệt hại khoảng 730 tỉ USD doanh thu từ du lịch. Con số này nhiều hơn gấp 8 lần thiệt hại do cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu năm 2009 gây ra.

