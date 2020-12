Khởi động thị trường tour Tết

ÔNG TRỊNH HÀNG, GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH Giữ hình ảnh an toàn cho du lịch BR-VT Qua 2 đợt dịch COVID-19 lan trong cộng đồng, BR-VT đã khẳng định được sự an toàn nhờ công tác phòng dịch được triển khai chặt chẽ. Tháng 10 vừa qua, sau khi dịch được kiểm soát tốt lần 2, Sở Du lịch tiếp tục duy trì công tác phòng dịch chặt, nhằm tạo ý thức trong cộng đồng DN và du khách qua việc triển khai ký cam kết thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đến khối DN kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch. Nguồn khách chính của BR-VT đến từ TP.Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam bộ. Trước diễn biến phức tạp của dịch tại TP.Hồ Chí Minh những ngày gần đây, Sở Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kiểm tra quá trình thực hiện Bộ tiêu chí nhằm nâng cao ý thức phòng dịch với mục tiêu giữ hình ảnh an toàn cho du lịch BR-VT.