Nắm tay cùng phục hồi ngành du lịch

BR-VT là địa phương đầu tiên tái khởi động kích cầu thu hút khách cho mùa du lịch cuối năm sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt trên cả nước lần thứ 2.

Phóng viên Báo BR-VT đã phỏng vấn ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch xung quanh vấn đề này.

* Phóng viên: Thưa ông, điểm nhấn của hoạt động kích cầu lần này là gì?

- Ông Trịnh Hàng: Dù được khẳng định là an toàn, nhưng với diễn biến dịch trên toàn cầu như hiện nay, công tác phòng, chống dịch vẫn luôn được chú trọng. Và phải làm cho du khách hiểu được, cảm nhận được sự an toàn của du lịch BR-VT. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ VHTT-DL, Sở Du lịch xây dựng bộ tiêu chí an toàn và triển khai ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19 đến tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Đến nay, 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch toàn tỉnh đã cam kết thực hiện các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch. Sở Du lịch sẽ hậu kiểm bằng cách chọn cơ sở bất kỳ hoặc từ phản ánh của du khách. Cơ sở nào không tuân thủ cam kết đã ký sẽ phải ngưng hoạt động, khắc phục đến khi đạt bộ tiêu chí mới được tiếp tục kinh doanh trở lại.

Song song đó, Sở Du lịch cũng phát động các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch cùng đăng ký tạo thành gói kích cầu chung của tỉnh bằng hình thức giảm giá, nâng chất lượng dịch vụ. Cụ thể, giảm 30% giá niêm yết đối với cơ sở lưu trú đạt từ 3 sao trở lên; cơ sở lưu trú đạt 1 và 2 sao giảm 20% giá niêm yết; các cơ sở lưu trú khác giảm 10% giá niêm yết; các điểm ăn uống, mua sắm giảm 10% dịch vụ, sản phẩm cho du khách; các điểm tham quan giảm 30% giá vé; dịch vụ vận tải hành khách giảm ít nhất 10% giá vé. Thời gian áp dụng đến hết năm 2020. Các DN rất hào hứng tham gia chương trình, đồng thời còn chủ động tạo thêm nhiều gói dịch vụ chất lượng tăng giá trị cộng thêm cho du khách.

Ngoài chính sách thu hút khách, công tác đào tạo, nâng cao tính chuyên môn, chuyên nghiệp cho ngành du lịch cũng được thực hiện từ nay đến cuối năm. Theo đó, trong tháng 10, Sở Du lịch sẽ mở lớp bồi dưỡng marketing điện tử giúp DN có kiến thức quảng bá hình ảnh, bán dịch vụ phù hợp trong thời đại công nghệ số. Tiếp đó, lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về du lịch cho cán bộ làm công tác quản lý du lịch cấp xã, phường sẽ khai giảng. Lớp bồi dưỡng sẽ giúp cán bộ phụ trách mảng văn hoá-du lịch cấp xã, phường kiến thức để tham gia vào các chương trình của ngành, phát hiện các điểm đến du lịch tại địa phương để liên tục cập nhật, bổ sung, làm mới điểm đến, góp phần khai thác tiềm năng địa bàn, tạo sinh kế, thu nhập từ du lịch cho cộng đồng địa phương.

* Trong bối cảnh du lịch nhiều tỉnh, thành trên cả nước ra sức quảng bá, thu hút du khách, vậy BR-VT làm gì để tăng cạnh tranh và tạo sức hấp dẫn du khách?

- BR-VT đã xác lập 151 điểm, 63 tuyến du lịch và đã công bố để các công ty lữ hành xây dựng tour đưa khách đến. Bên cạnh đó, vào cuối tháng 6, trong khuôn khổ hội nghị kết nối phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ, tuyến sản phẩm liên vùng nối BR-VT với TP.Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai cũng chính thức ra mắt thị trường với nhiều hành trình cho du khách lựa chọn.

BR-VT nổi bật là sản phẩm du lịch biển, nên sẽ thu hút khách từ vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh thành khác trong nước.

Trong lần kích cầu này, xác định thị trường truyền thống của BR-VT trong giai đoạn cuối năm và sang năm 2021 là khách nội địa, BR-VT cụ thể hoá nội dung đã ký kết tại hội nghị kết nối phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ bằng việc hình thành một liên minh kích cầu toàn diện gồm BR-VT, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Phước. Liên minh kích cầu còn xây dựng bản đồ số du lịch an toàn tại từng địa phương và thành nội dung chung để du khách dễ tra cứu những điểm đến, sản phẩm và dịch vụ an toàn, xây dựng các chương trình khuyến mại, giảm giá theo nhiều hình thức khác nhau.

Nguồn khách đến từ khu vực Đông Nam Bộ là mục tiêu thu hút của ngành du lịch BR-VT những tháng cuối năm 2020.

* Để chương trình kích cầu đạt hiệu quả, cần thêm những yếu tố nào, thưa ông?

- Ngay khi dịch COVID-19 lần 1 lắng xuống, đầu tháng 6, BR-VT đã tổ chức họp báo công bố chương trình kích cầu du lịch. Các cơ quan truyền thông đã góp sức quảng bá hình ảnh đẹp, an toàn và chuỗi hoạt động thu hút khách của BR-VT bằng nhiều phóng sự, tin, bài, clip. Nhờ đó, hiệu quả lan toả rất tích cực. Số lượng du khách đến BR-VT trong tháng 7 đạt 1.738.000 lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lần này, du lịch BR-VT tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông truyền đi thông điệp an toàn, xoá bỏ e ngại du lịch trong số đông du khách. Chúng tôi rất mong nhận được sự sát cánh, đồng hành của cơ quan truyền thông trong chặng đường tới.

* Xin cảm ơn ông!

