Nhộn nhịp khách về biển

Anh bạn tôi từ TP. Hồ Chí Minh gọi điện thoại thông báo đưa gia đình về Vũng Tàu nghỉ hè dịp cuối tuần của cuối tháng 7. Tôi đương nhiên ủng hộ hết mình vì bạn bè lâu ngày có dịp gặp lại. Nhưng đến nhiệm vụ đặt phòng khách sạn thì không hề dễ dàng, vì các khách sạn, resort ven biển đã không còn phòng. Tôi phải thuyết phục bạn, vào sâu trong thành phố mới có nhiều lựa chọn về loại phòng và giá cả.

Du khách lên tham quan Hòn Bảy Cạnh (Côn Đảo) giữa tháng 7.

LƯỢNG KHÁCH ĐẶT PHÒNG TĂNG DẦN

Thời điểm này HS-SV đã vào kỳ nghỉ hè. Nhiều gia đình có nhu cầu du lịch để nghỉ dưỡng. Nhưng khá nhiều người chủ quan không mua tour, đặt phòng từ trước nên đến giờ chót không thể tìm được khách sạn. Do vậy, thay vì đi du lịch cuối tuần, du khách nên thu xếp ngày trong tuần để được hưởng chất lượng dịch vụ tốt và giá cả vừa túi tiền.

Từ đầu tháng 7 đến nay, thị trường du lịch đã có dấu hiệu phục hồi nhanh khi HS-SV dần nghỉ hè, nhiều gia đình tranh thủ đưa con đi du lịch. Các công ty, xí nghiệp cũng chọn khoảng thời gian này đưa người lao động đi du lịch, nghỉ dưỡng. Mùa cao điểm của du lịch đang bắt đầu. Bà Trần Thị Xuân, phụ trách Marketing Hồ Mây Park cho biết, Hồ Mây Park có 160 phòng. Từ nay đến cuối tháng 8, toàn bộ phòng đã được khách đặt cọc giữ chỗ, trong đó chủ yếu là khách gia đình hoặc đi theo nhóm nhỏ. Lượng khách trong tuần cũng đang tăng.

Tương tự, tại các cơ sở lưu trú, KDL từ 2 đến 4 sao, với lợi thế nền tảng tốt về chất lượng dịch vụ, giá cả ổn định, công bố rõ ràng như: Malibu, Pullman, Imperial, Grand, Palace, Rex, The Grand Ho Tram Resort & Casino, Carmelina Beach Resort, Vietsopevtro Resort, Thùy Dương Resort… hơn 80% số phòng đã được khách đặt hết vào 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy đến hết tháng 8. Ngoài khách gia đình, khách đoàn do các DN lữ hành từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Hà Nội đưa đến rất nhiều. Đại diện nhiều DN du lịch cho biết, đây là thành quả đáng mừng sau những nỗ lực của toàn ngành và chính các DN trong quảng bá, kích cầu với chính sách giảm giá và chăm chút hơn chất lượng dich vụ.

Tuy nhiên, hiện nay lượng khách trong tuần chưa đáng kể. Để thu hút khách những ngày trong tuần, một số DN du lịch tổ chức sân chơi văn hóa, ẩm thực và tung nhiều ưu đãi khách nhằm giảm tải áp lực vào cuối tuần. Carmelina Beach Resort bán kỳ nghỉ 2 ngày 1 đêm cho nhóm gia đình (gồm ăn sáng buffet, bữa trưa hoặc tối, đưa đón khứ hồi, voucher massage chân, tham quan vườn rau hữu cơ, vườn trái cây và vườn phong lan với giá 5,7 triệu đồng dành cho 4 khách (lưu trú 2 phòng) từ Chủ Nhật đến thứ Năm, thời gian áp dụng đến hết 28/8. Hồ Mây Park tiếp tục bán tour du lịch trọn gói 2 ngày 1 đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn Hồ Mây giá 700 ngàn đồng và 500 ngàn đồng tại khách sạn Cáp Treo; phát hành vé giảm giá 20% phí tham quan trong ngày cho du khách. Hương Phong - Hồ Cốc Beach Resort bán hải sản tươi sống chế biến phục vụ tại chỗ. The Grand Hồ Tràm Resort & Casino ra mắt gói ưu đãi cho khách gia đình. Theo đó, trong mùa hè này, nhóm khách gia đình sẽ chỉ trả 50% giá khi đặt thêm phòng thứ hai. Ngoài dùng bữa sáng miễn phí tiêu chuẩn 2 người/phòng, khu nghỉ dưỡng còn tặng thêm 2 phần ăn sáng cho trẻ em dưới 12 tuổi, kèm một voucher ăn uống trị giá 500.000 VNĐ cho mỗi phòng (áp dụng tại các nhà hàng của resort) và giảm ưu đãi 20% dịch vụ tại The Grand Spa. Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Công Đoàn bán combo tour khuyến mãi hè Vũng Tàu-Côn Đảo 3 ngày 2 đêm giá 3.859.000 đồng/người và tour khám phá Vũng Tàu trọn gói 720.000 đồng/người. Nhà hàng Gành Hào giảm 10% trên hóa đơn từ ngày 1/8 đến hết năm 2020. Khách sạn Pullman vừa khai trương nhà hàng món Ấn Độ - Benaras Masala Bay với thực đơn phong phú các món ăn, chế biến từ các nguyên liệu thiên nhiên, không chất tạo màu và lượng dầu giảm đến 80% trong không gian âm nhạc Ấn Độ.

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của du khách Sở Du lịch: 0944.275550-0908.827872; TP. Vũng Tàu: 088.8803247; Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu: 0254.3611988-0911.644838 - 0938.159908; Huyện Long Điền: 02543.661238; Huyện Xuyên Mộc: 0254.3772292; Huyện Đất Đỏ: 0254.677332-0254.3679833; Huyện Côn Đảo: 0254.3830115-0834.988588-0913.636551.

TIẾP TỤC GIỮ HÌNH ẢNH AN TOÀN

Đại diện nhiều khách sạn, KDL nhận định, so với các tỉnh, thành du lịch ven biển, BR-VT ưu thế giao thông thuận tiện, đường sá thông thoáng, môi trường biển duy trì sạch đẹp. Đặc biệt, sau dịch COVID-19, ngành du lịch chủ động quảng bá, kích cầu, giữ gìn bãi biển, nơi công cộng sạch đẹp, kiểm soát giá cả, chất lượng dịch vụ và an toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển nên du khách ùn ùn đổ về là tất yếu.

Theo ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng VH-TT TP.Vũng Tàu, 2 tuần gần đây, ông bắt đầu nhận phản ánh từ du khách và dư luận có tình trạng khách sạn tăng giá phòng khi nhu cầu lưu trú tăng cao. Thông tin này đã được Đoàn kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ TP.Vũng Tàu xác minh, đủ căn cứ sẽ xử phạt và thông tin rộng rãi để làm gương.

Nhận định mùa du lịch hè năm nay rất ngắn, chắc chắn BR-VT sẽ là tâm điểm của du lịch cả nước, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho rằng, khách đông càng phải giữ chất lượng dịch vụ để mang lại mùa du lịch trọn vẹn cho du khách và khẳng định thương hiệu du lịch BR-VT an toàn, thân thiện. Sở Du lịch đã đề nghị Ban Quản lý các KDL các địa phương tăng cường lực lượng cứu hộ và các phương tiện cứu đuối trên bãi tắm, trực cứu hộ đến khi không còn khách tắm biển, sử dụng hồ bơi. “Bên cạnh đó, Sở cũng phối hợp với các địa phương kiểm tra, nhắc nhở các DN du lịch nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, các sản phẩm du lịch, thái độ phục vụ; đăng ký giá dịch vụ, niêm yết và bán đúng giá niêm yết; không ghim phòng, cạnh tranh không lành mạnh; tăng cường liên kết tạo chuỗi dịch vụ và có chính sách kích cầu phù hợp nhằm mang đến kỳ nghỉ an toàn, vui tươi cho du khách”, ông Trịnh Hàng nói.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA