Ruộng bậc thang Mù Cang Chải đẹp lung linh mùa đổ nước

Ngoài thời điểm lúa chín vàng thì các thửa ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái) còn rất đẹp khi vào mùa đổ nước.

Các thửa ruộng bậc thang của Mù Cang Chải được ví như những chiếc cầu thang màu ngọc lục bảo vươn lên trời cao.

THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải là những ruộng bậc thang nằm trên các sườn núi, lớp nọ gối tiếp lớp kia với diện tích khoảng 2.200ha ở huyện Mù Cang Chải, Yên Bái. Năm 2007, 500ha diện tích ruộng bậc thang thuộc 3 xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình được xếp hạng là Di tích quốc gia như là một trong những danh thắng độc đáo bậc nhất tại Việt Nam.

Mù Cang Chải đẹp nhất trong năm vào hai dịp, khi những thửa ruộng vào mùa đổ nước (khoảng tháng 5 tháng 6, là thời điểm người dân đắp đập, ke bờ, dẫn nước vào ruộng để chuẩn bị cày ải, gieo mạ và cấy lúa) và vào mùa lúa chín (khoảng tháng 9 tháng 10).

Mùa đổ nước trên Mù Cang Chải thường diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 hàng năm. Đây là thời gian các cơn mưa mùa hạ đổ về và cung cấp nước cho bà con dân tộc cấy mùa vụ mới. Tuy nhiên do thời tiết năm nay có lượng mưa khá ít nên mùa đổ nước trên huyện Mù Cang Chải phải kéo dài đến tận cuối tháng 6. Nhiều thửa ruộng bậc thang có thời gian cấy mạ non cách nhau tới hơn một tháng. Đến đây thời điểm này, nơi được ví là thiên đường ruộng bậc thang của Việt Nam, du khách sẽ chiêm ngưỡng được một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo, đa sắc màu do sự phản chiếu ánh sáng của mặt nước trên các thửa ruộng.

Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải thu hút đông khách du lịch cũng như các nhiếp ảnh gia bởi vẻ đẹp không lẫn vào đâu được. Một di sản văn hóa do những người dân tộc bản địa tạo nên qua nhiều thế hệ. Đến Mù Cang Chải, đâu đâu cũng thấy những thửa ruộng bậc thang xếp tầng, xếp lớp trải rộng khắp các quả đồi. Địa hình nơi đây là núi cao bị chia cắt bởi những khe suối, vực sâu và trập trùng là những rừng thông bạt ngàn. Cảnh quan những ruộng bậc thang hình mâm xôi, rừng, khe suối... tầng tầng, lớp lớp xếp lên nhau vô cùng ngoạn mục.

Lúa tại đây phát triển thuận lợi trong điều kiện nước ngập vừa phải. Để trồng lúa trên các sườn đồi dốc đứng, người dân đã sáng tạo ra một hệ thống bậc thang để kiểm soát dòng nước chảy xuống. Họ khéo léo, tháo vát để tạo ra vùng đất màu mỡ với vẻ đẹp ngoạn mục cho đến ngày nay.

ĐIỂM ĐẾN 2020

Hãng tin CNBC của Mỹ giới thiệu huyện Mù Cang Chải là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất trong năm 2020. Đường đến nơi đây khá xa xôi và hiểm trở nhưng không thể cản bước chân du khách tìm tới.

Mù Cang Chải được đánh giá đẹp quanh năm. Vào mùa xuân, mạ non sáng trên mặt nước; trong những tháng hè ấm áp, ruộng bậc thang xanh rực rỡ núi đồi và biến thành biển vàng vào mùa thu. Cuối đông, những thửa ruộng như bức tranh thủy mặc của núi rừng Tây Bắc.

Vào năm 2015, Bảo tàng Yên Bái đã tổ chức thám sát khu vực bãi đá cổ ở Mù Cang Chải, nằm trong danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Điều thú vị là ngoài những hình ruộng bậc thang thì trên các phiến đá còn có rất nhiều hình thù khác nhau thể hiện khát vọng của người xưa về vùng đất khắc nghiệt Tây Bắc. Có ai ngờ rằng những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ này đã được hình thành từ bản thiết kế do người xưa cách đây vài thế kỷ tạo nên (300-400 năm tuổi). Các phiến đá nằm xen lẫn giữa ruộng bậc thang, bên đường và quanh các thôn bản tại các xã Chế Cu Nha, La Pán Tẩn, Lao Chải, Dế Xu Phình nhưng tập trung nhiều nhất ở Tàng Ghênh thuộc xã Lao Chải. Thống kê sơ bộ có khoảng 20 tảng đá đơn lẻ có khối lượng từ 2–50m3 đều nằm ở những vị trí thoáng, có thể hướng ra khắp bốn phương trời. Các hình dạng của đá bao gồm hình tháp, hình núi, rùa và cả hình trang giấy mở ra, trong khi hình khắc trên phiến đá chủ yếu là ruộng bậc thang, chim hạc, ngựa trời, bản đồ thiên văn, âm dương ngũ hành cùng nhiều ký tự có thể là chữ viết cổ xưa.

Là quê hương của 42.000 cư dân, Mù Cang Chải là vùng sâu vùng xa nên chỉ có rải rác nhà nghỉ và homestay, với mức giá rẻ khoảng 9 USD một đêm. Ngoài ra, du khách có thể chọn ở tại một số khu nghỉ dưỡng sinh thái (ecolodge) nhiều tiện nghi, giá nhỉnh hơn.

MINH LONG (Tổng hợp)