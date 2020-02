Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến an toàn, thân thiện

Với việc thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng dịch COVID - 19, BR-VT đang triển khai nhiều chương trình để kích cầu trở lại ngành du lịch. Trong đó, ngành du lịch đặc biệt chú ý quảng bá thương hiệu, điểm đến an toàn tới du khách trong và ngoài nước.

Hương Phong-Hồ Cốc Beach Resort đông khách ăn uống, vui chơi đầu tháng 2/2020.

QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH ĐẸP, THÂN THIỆN

Oceanami Villas & Beach Club (thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ) có 570 phòng. Thời điểm này năm 2019, công suất phòng của Oceanami Villas & Beach Club đạt 80%, nhưng năm nay chỉ còn 30%, chủ yếu khách lẻ và nhóm khách gia đình. Ông Hoàng Mạnh Cường, Tổng quản lý Oceanami Villas & Beach Club cho biết, “bão” dịch COVID-19 khiến hoạt động kinh doanh ảnh hưởng nặng, khách đoàn là các công ty đã đặt hoặc đang tìm hiểu dịch vụ hoãn ngày du lịch vô thời hạn. Xác định tìm lối ra trong lúc này chỉ có cách đẩy lùi tâm lý lo lắng, e ngại du lịch của du khách, Oceanami Villas & Beach Club tập trung vào công tác phòng dịch, tận dụng mạng xã hội truyền thông quy trình phòng dịch chặt chẽ cho du khách biết, siết chặt khâu kiểm soát vệ sinh, chăm sóc khách chu đáo, đồng thời dùng fanpage Oceanami Villas & Beach Club cập nhật hàng ngày hình ảnh nắng ấm, biển xanh, khuôn viên đẹp, hoạt động nghỉ dưỡng, thư giãn vui tươi và các gói khuyến mãi phòng, ẩm thực buffet, spa… “Fanpage của chúng tôi có gần 40.000 người theo dõi. Cách làm này giúp chúng tôi lan tỏa thông tin dịch vụ, giảm bớt chi phí marketing mà thông tin đến khách hàng nhanh chóng, kịp thời”, ông Cường cho hay.

Trong khi đó, những ngày này, trên fanpage Hồ Mây Park - Vũng Tàu, hình ảnh đo thân nhiệt du khách đeo khẩu trang phòng dịch, những góc chụp đẹp từ trên cao, bãi biển phẳng lặng trải dài, muôn hoa khoe sắc thắm… cũng liên tục được đăng tải. Bà Trần Thị Xuân, phụ trách marketing Hồ Mây Park cho biết, Hồ Mây Park tận dụng tất cả các kênh thông tin, từ báo, đài chính thống đến trang thông tin của ngành, mạng xã hội, facebook, zalo cá nhân của nhân viên để lan truyền đi những hình ảnh tươi đẹp của BR-VT nói chung và Hồ Mây Park. Bên cạnh đó, DN còn đưa ra nhiều ưu đãi, giảm giá, kích cầu phù hợp với từng phân khúc khách. “Nhờ vậy, tuần vừa rồi chúng tôi đón từ 300-400 khách/ngày thường, thứ bảy và chủ nhật lượng khách đạt xấp xỉ 1.000 khách. Công suất phòng cũng nhích dần từ 0% lên 30%. Khả quan hơn rất nhiều so với thời điểm đầu tháng 2 khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên thế giới”, bà Xuân cho hay.

Mỗi DN mỗi cách làm, chăm chút hình ảnh trên website, chạy quảng cáo trên mạng xã hội, duy trì kết nối chăm sóc những khách đã hủy tour, liên kết với đối tác giảm giá sản phẩm, nối dài chuỗi dịch vụ bổ trợ cho chuyến du lịch… để kéo khách về BR-VT nhiều hơn.

“TÔI AN TOÀN, CHÚNG TA AN TOÀN”

Đồng hành vượt khó cùng khối DN, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh (HHDL) cũng rốt ráo vào cuộc. Theo ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch HHDL, nắm thông tin sơ bộ từ DN hội viên, trong tháng 2/2020, lượng khách đến BR-VT giảm hơn 31% so cùng kỳ, khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch cũng giảm hơn 32% so tháng cùng kỳ; doanh thu cũng giảm tương đương. Đặc biệt, khách đoàn sụt giảm mạnh khiến nhiều nhà hàng, quán ăn điêu đứng theo. Nhận định của giới chuyên gia, ảnh hưởng của dịch COVID-19 còn kéo dài, trước mắt HHDL đề nghị các DN hội viên tiếp tục duy trì thực hiện quy trình phòng dịch COVID-19 có hiệu quả, đồng thời có các chiến lược phát triển thị trường, không để tình trạng suy giảm, bị động kéo dài, tăng cường quảng bá BR-VT vẫn là điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách. “HHDL sẽ thống kê cụ thể thiệt hại về doanh thu, các khoản vay của các DN kiến nghị cơ quan thuế, ngân hàng hỗ trợ cụ thể miễn giảm thuế, giảm lãi vay, khoanh nợ, giãn nợ, cơ quan bảo hiểm hoãn thu các khoản trích nộp theo lương của người lao động để tiếp sức cho DN vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, đến thời điểm này BR-VT đã chứng minh điểm đến du lịch an toàn nhất cả nước. Khâu kiểm soát quốc tịch, nơi quá cảnh của khách nước ngoài trước khi đến Việt Nam chặt chẽ và không có bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện nghi ngờ bị bệnh hoặc đến từ vùng có dịch. BR-VT sẽ đẩy mạnh chiến dịch quảng bá “Tôi an toàn, chúng ta an toàn” do Tổng cục Du lịch phát động. “Sang tuần, HHDL sẽ mời đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, DN lữ hành trải nghiệm những điểm đến, dịch vụ mới, khâu phòng dịch chặt chẽ và thành tựu của du lịch BR-VT. Tiếp đó, HHDL tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá du lịch cho từng địa phương như Xuyên Mộc, Côn Đảo; tái cơ cấu thị trường hướng vào thị trường Tây Âu, Mỹ bằng những chương trình xúc tiến phù hợp; tổ chức hội thảo tìm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, ông Hải cho biết thêm.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA