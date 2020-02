Vừa quyết liệt phòng dịch, vừa kích cầu tìm nguồn khách

Dịch COVID-19 gây thiệt hại nặng cho ngành du lịch cả nước. BR-VT cũng không thoát khỏi tình cảnh chung này. Phóng viên Báo BR-VT đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch về thiệt hại ban đầu của ngành du lịch và giải pháp ứng phó.

● Phóng viên: Thưa ông, dịch COVID-19 đã gây thiệt hại ra sao với ngành du lịch?

- Ông Trịnh Hàng: Thông thường, Tết Nguyên đán và tháng Giêng luôn là thời điểm “ăn nên làm ra” của các DN du lịch. Thế nhưng, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, mặc dù vẫn có khách nhưng hoạt động của ngành du lịch suy giảm hơn so với những năm trước. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Từng DN, điểm du lịch và cả người dân đều chung tay tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Khách du lịch được chăm lo phục vụ chu đáo, không phân biệt bất cứ quốc tịch nào. Đối với khách quốc tế, thông tin điểm quá cảnh, nơi dừng chân của du khách trước khi vào Việt Nam, công tác giám sát sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt được các khách sạn theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình khách lưu trú. Các cơ sở du lịch cũng thực hiện việc phun thuốc khử trùng thường xuyên nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách. Đến nay, BR-VT đã khẳng định là điểm đến an toàn nhất trên cả nước khi không có bất cứ trường hợp nào nghi nhiễm bệnh hoặc đến từ vùng có dịch. Song, ngành du lịch vẫn không thoát khỏi đà suy giảm chung của cả nước. Thông tin từ các DN du lịch lớn cho thấy, khách đoàn, khách do các công ty lữ hành đưa về BR-VT đã hủy, hoãn tour. Không chỉ du lịch thiệt hại mà các ngành gắn với du lịch như: vận tải, thương mại, ăn uống, nông ngư nghiệp… đầu ra và doanh thu giảm sút, hoạt động không sôi nổi như những năm trước đây.

● Trước những khó khăn trên, giải pháp ngành du lịch đưa ra là gì?

- Tuần qua, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch đã họp với khối DN du lịch, dịch vụ nắm tình hình và bàn các giải pháp ứng phó. Trước mắt, Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng xem xét, có giải pháp cụ thể hỗ trợ các DN lữ hành, lưu trú, vận chuyển, dịch vụ… giãn nợ, giảm lãi suất vay; Cục Thuế tỉnh xem xét giảm thuế VAT, thuế thu nhập DN, thuế đất; phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tin, bài, clip quảng bá hình ảnh du lịch BR-VT - điểm đến an toàn, xanh sạch, đẹp đến du khách trong và ngoài nước; kiến nghị lãnh đạo tỉnh cho phép tham gia xúc tiến du lịch các thị trường nước ngoài do Tổng cục Du lịch tổ chức nhằm tìm kiếm thêm nguồn khách quốc tế cho du lịch BR-VT.

Cùng với đó, Sở Du lịch đã đề nghị Hiệp hội Du lịch vận động các hội viên có chương trình kích cầu (giảm giá một cách hợp lý và tăng chất lượng dịch vụ, tặng thêm các dịch vụ hỗ trợ…) lập danh sách hội viên tham gia kích cầu để Sở Du lịch kết hợp với các cơ quan truyền thông triển khai đến các thị trường, du khách và thông báo đến các tỉnh đã ký kết hợp tác với Sở Du lịch; tiếp tục chỉ đạo các DN du lịch, chủ cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện đầy đủ các biện pháp tích cực phòng dịch đảm bảo an toàn cho khách và môi trường du lịch của tỉnh; tập trung chăm sóc và thu hút khách đã từng hủy, hoãn tour quay lại; tiến hành kích cầu thu hút khách theo hướng không phá giá triệt hạ nhau, giảm chất lượng dịch vụ, cạnh tranh không lành mạnh làm ảnh hưởng đến thương hiệu du lịch tỉnh; tăng cường xúc tiến, quảng bá đến các thị trường trọng điểm.

● Ông có thể cho biết, cụ thể hơn về chương trình thu hút khách sắp tới?

- Hiện nay, ngành du lịch đang bàn bạc tổ chức một số sự kiện lớn trong năm 2020 để thu hút khách, đồng thời tiếp tục quảng bá đến tận nơi thông qua việc giao lưu, ký kết, hợp tác trao đổi sản phẩm, dịch vụ với các tỉnh, thành là thị trường truyền thống của BR-VT như: TP.Hồ Chí Minh, miền Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và miền Bắc; tiếp tục tham gia các hội chợ du lịch quốc tế tổ chức tại các đầu mối giao thương quan trọng như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ; đánh giá lại hiệu quả công tác liên kết quảng bá du lịch trong thời gian qua để kịp thời điều chỉnh mục tiêu phù hợp; phối hợp với các sở, ngành tích cực thu hút đầu tư dự án chất lượng vào các vùng đã được quy hoạch cho du lịch; khuyến khích DN liên kết hình thành chương trình du lịch trọn gói với giá ưu đãi cho khách nội địa đủ sức cạnh tranh được với các sản phẩm du lịch nước ngoài… Về thu hút khách quốc tế, các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Nga, châu Âu, kiều bào ở nước ngoài là mục tiêu chính BR-VT thu hút, năm 2020, ngành sẽ tổ chức các hoạt động khảo sát, giới thiệu điểm đến, dịch vụ mới của BR-VT đến các thị trường trên theo chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh và Tổng cục Du lịch.

ĐĂNG KHOA (Thực hiện)