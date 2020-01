Nhiều đoàn khách hủy tour du lịch

Đại diện các DN kinh doanh lữ hành, lưu trú trên địa bàn tỉnh cho biết, từ Tết Nguyên đán đến nay đã có nhiều đoàn khách hủy tour, phòng đã đặt do lo ngại virus Corona gây viêm đường hô hấp cấp lây lan.

Nhân viên, du khách đến giao dịch tại nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ý thức mang khẩu trang ở nơi đông người.

Ông Võ Thanh Mỹ, Giám đốc Vietravel chi nhánh Vũng Tàu cho biết, từ ngày 23/1, các chi nhánh, phòng đăng ký tour của Vietravel trên toàn quốc đã dừng tất cả các tour đón và đưa khách từ những vùng có dịch viêm đường hô hấp cấp của Trung Quốc đến Việt Nam và ngược lại. Tính đến hết ngày 31/1, Vietravel đã từ chối đưa 1.000 khách Trung Quốc mua tour vào Việt Nam. Ở chiều ngược lại, có hơn 1.100 khách Việt dự kiến đi du lịch Trung Quốc và các điểm đến trong nước đã hủy tour. Riêng chi nhánh Vietravel Vũng Tàu, đến thời điểm này có 87 khách/tổng số 950 khách mua tour có ngày khởi hành cận Tết và tháng Giêng đã xác nhận hủy tour. Những chi phí Vietravel được đối tác hoàn trả như: tiền cọc giữ vé máy bay, xe vận chuyển, khách sạn… Vietravel sẽ thanh toán lại cho khách theo cam kết. Đồng thời, tư vấn khách chuyển hướng du lịch sang các nước an toàn hơn như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia…

Ông Trương Thoại Tùng, Phó Giám đốc Lữ hành Saigontourist chi nhánh Vũng Tàu cũng cho biết, từ trước Tết Nguyên đán Lữ hành Saigontourist đã ngưng không đưa khách đến Trung Quốc. Có hơn 200 khách chủ động hủy tour đi Trung Quốc. Lữ hành Saigontourist hỗ trợ chuyển đổi sang tour khác cho khách với thời gian khởi hành trong vòng 1 năm. Khi khách không có nhu cầu chuyển đổi tour sẽ hoàn được tiền cọc. Trong quá trình đi tour đều có trang bị khẩu trang, dung dịch rửa tay cung cấp cho khách. Lữ hành Saigontourist sẽ không tổ chức các tour đưa khách đến Trung Quốc trong thời gian này.

Ngày 31/1, đoàn công tác của Sở Du lịch đã làm việc với các resort, khách sạn nghe báo cáo tình hình đón khách và công tác phòng dịch viêm đường hô hấp cấp. Ghi nhận đến thời điểm này một số khách sạn như: Malibu, Pullman, The Landmark đã ngưng nhận khách Trung Quốc. Đại diện The Grand Hồ Tràm Strip cho biết, từ Tết Nguyên đán đến nay lượng phòng khách hủy 100 phòng, chủ yếu khách Trung Quốc đặt dịch vụ qua mạng. The Grand Hồ Tràm Strip sẽ bảo lưu tiền đã thanh toán của khách trong 3 tháng và cam kết giữ nguyên giá phòng khi khách quay lại lưu trú. Trường hợp khách không còn nhu cầu nghỉ dưỡng, DN sẽ hoàn trả tiền.

Theo lịch đặt phòng cụm khách sạn DIC Star-Cap Saint Jacques đã nhận từ đối tác, từ ngày 1 đến 29/2, cụm khách sạn trên dự kiến sẽ đón gần 700 khách đến từ Hồng Kông. Tuy nhiên, trong ngày 31/1, có 2 đoàn số lượng 70 người đã xác nhận hủy đặt phòng. Ông Nguyễn Đức Hải Huy, Phó Giám đốc cụm khách sạn trên cho biết, do lịch khách đã đặt trước nên khách sạn không thể đơn phương từ chối tiếp nhận, song tập trung công tác phòng ngừa. Từ Tết Nguyên đán đến nay, khách sạn tổ chức phân vùng khu vực ăn uống riêng cho khách đến từ Trung Quốc, đặt bảng cảnh báo, hướng dẫn thông tin, dấu hiệu bệnh đặt ngay sảnh đón tiếp, phát tờ rơi, vận động khách mang khẩu trang. “Ban lãnh đạo khách sạn cũng sẵn sàng kết nối với các đơn vị y tế gần nhất trong trường hợp khẩn cấp. Nếu dịch bệnh diễn tiến kéo dài, chúng tôi sẽ nghiên cứu phương án bố trí khu vực đo thân nhiệt khi khách vừa đến khách sạn”, ông Huy nói.

Tin ảnh: ĐĂNG KHOA