Tiếp tục khẳng định điểm đến hàng đầu

Thống kê từ Sở Du lịch, tổng lượt khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, KDL, bãi tắm trên địa bàn tỉnh (tính đến hết mùng 4 Tết đạt 680 ngàn lượt, tăng 22,6% so cùng kỳ; doanh thu 474 tỷ đồng, tăng 24,7% so cùng kỳ). Đáng chú ý, lượng khách đặc kín bãi tắm nhưng tuyệt nhiên không có tình trạng rác thải ứ đọng. Rác thải do thủy triều đưa vào được thu gom, đưa ra khỏi bãi tắm nhanh chóng. Toàn tuyến biển sạch sẽ, ngăn nắp. Các lực lượng chức năng tuần tra liên tục trên bờ, dưới bãi tắm, ngăn chặn, nhắc nhở du khách không mang đồ ăn, thức uống xuống biển, không xả rác nơi công cộng, không dẫm đạp lên thảm cỏ, không bẻ cây xanh. Lực lượng cứu hộ đã cứu vớt và đưa vào bờ an toàn 73 trường hợp người tắm biển loạt ao xoáy, trôi phao, bị sóng cuốn xa bờ; tìm kiếm người thân, trao trả về gia đình 58 trẻ đi lạc. Có 2 trường hợp du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh (1 nữ SN 2002, 1 nam SN 2009) tắm biển tại bãi tắm thuộc dự án Furama Hồ Cốc tử vong do đuối nước. Khu vực biển này đã được cơ quan chức năng cảnh báo nguy hiểm, cấm tắm trước đó.