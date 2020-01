Đặt mục tiêu thu hút 18 triệu lượt du khách

Mùng 6 Tết, các bãi tắm, KDL, điểm vui chơi trên toàn tỉnh vẫn nhộn nhịp khách du xuân. Đại diện nhiều DN du lịch cho biết, từ nay đến cuối tuần BR-VT tiếp tục đón thêm nhiều đợt khách mới. Bên cạnh đó, hình ảnh ấn tượng, sạch đẹp, uy tín của du lịch BR-VT tiếp tục được củng cố và lan tỏa. Từ những cơ sở trên, kỳ vọng năm 2020 du lịch BR-VT sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa.

Du khách tìm hiểu dịch vụ xe ngựa tham quan công viên rừng tại Thế giới khoáng nóng Minera Hot Springs Binh Chau.

VẪN TẤP NẬP KHÁCH DU XUÂN

Sáng mùng 6 Tết, có mặt tại Thế giới khoáng nóng Minera Hot Springs Binh Chau (thuộc Công ty CP Du lịch Sài Gòn-Bình Châu), chúng tôi ghi nhận hoạt động du xuân vẫn rất nhộn nhịp. Nhân viên lễ tân trong trang phục áo thun xanh năng động ra tận xe chào đón, tận tình chỉ dẫn các phân khu dịch vụ cho khách qua tấm sơ đồ giấy. Phía quầy bán vé, 6 nhân viên liên tục nhận yêu cầu, giải đáp thắc mắc về dịch vụ và luôn tay cung cấp vé cho khách. Ông Ngô Bá Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Sài Gòn-Bình Châu cho biết, Thế giới khoáng nóng Minera Hot Springs Binh Chau vừa mở cửa một phần đón khách sau gần 1 năm đầu tư cải tạo vào đúng mùng 1 Tết Nguyên đán. Dù dự án mới chỉ hoàn thành một phần nhỏ với cụm hồ ngâm-tắm khoáng nóng, nhà hàng buffet trưa, khu giải khát, công viên rừng, đường hoa, cánh đồng hoa nhưng thu hút đông khách đến sử dụng dịch vụ. Bình quân mỗi ngày, Thế giới khoáng nóng Minera Hot Springs Binh Chau đón và phục vụ hơn 2.000 lượt khách, trong đó có nhiều khách Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản. Doanh thu và lượng khách tăng khoảng 8% so với cùng kỳ. “Đến tháng 4, chúng tôi tiếp tục đưa thêm 1 phần nữa vào khai thác và dự kiến cuối năm 2020 dự án sẽ hoàn thành ra mắt du khách một thế giới khoáng nóng tầm cỡ Việt Nam với khu ngâm-tắm khoáng theo phong cách Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Phần Lan; khu tắm bùn; công viên rừng nhiệt đới với đầy đủ cây trái, vườn hoa theo mùa, hồ cá, vườn thú; tổ hợp nhà hàng chuyên buffet; khu luộc trứng; lưu trú…”, ông Hương cho biết thêm.

Không chỉ Thế giới khoáng nóng Minera Hot Springs Binh Chau, nhiều KDL-khách sạn như: Hồ Mây Park, Green, Imperial, Thùy Dương Resort, Lan Rừng Phước Hải, Hương Phong-Hồ Cốc Beach Resort, The Grand Hồ Tràm Strip… đều có nhiều khách du xuân, nghỉ dưỡng đến hết mùng 9 Tết. Đại diện nhiều DN du lịch cho biết, nếu như những năm trước, dịp Tết Nguyên đán khách du lịch đến BR-VT đa phần là nhóm gia đình, cá nhân du lịch tự túc bằng xe gắn máy hoặc thuê ô tô từ 16 chỗ trở lên đi về trong ngày thì năm nay lượng khách gia đình, cá nhân áp đảo. Phân khúc khách du lịch chính của BR-VT trong những ngày đầu năm vẫn là các tỉnh, thành thuộc khu vực Đông Nam Bộ, di chuyển bằng ô tô tự lái. Trên đường du lịch dừng chân hành hương, thăm viếng các điểm tâm linh, tắm biển, ăn uống sau đó di chuyển về các KDL trên địa bàn tỉnh nghỉ ngơi, lưu trú qua đêm. Dịp này, BR-VT cũng thu hút khá đông khách quốc tế, Việt kiều, nhu cầu sử dụng dịch vụ cũng chất lượng, cao cấp hơn.

TÍN HIỆU TỐT CHO KHỞI ĐẦU NĂM MỚI

Theo các DN nhận định, du khách về BR-VT du xuân tốt trong những ngày đầu năm chứng tỏ thương hiệu, uy tín và đẳng cấp của du lịch BR-VT đang tăng dần. Nhằm tiếp tục thu hút khách về lưu lại BR-VT lâu hơn, các DN chia sẻ sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng chất lượng dịch vụ, tổ chức thêm không gian văn hóa, ẩm thực trong khuôn viên nhằm đa dạng thêm loại hình hưởng thụ cho khách, chú trọng quảng bá, mở rộng kênh bán hàng trực tuyến... Ông Michael Kelly, Chủ tịch điều hành cấp cao, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành The Grand Hồ Tràm Strip cho biết, lượng khách và doanh thu của The Grand Hồ Tràm Strip đang tốt dần lên. Tháng 5, The Grand Hồ Tràm Strip sẽ tiếp tục đưa vào sử dụng tòa khách sạn thứ 2, nâng tổng số phòng lên 1.100 phòng. Song song đó, The Grand Hồ Tràm Strip sẽ nâng cấp nhà hàng, công viên nước, duy trì lịch tổ chức chương trình âm nhạc “Hồ Tràm sound waves” hàng tháng, góp phần tạo không khí sôi động về đêm cho khu vực và mở cửa phục vụ miễn phí người yêu nhạc.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở DL, không chỉ dịp Tết Nguyên đán vừa qua mà vài năm gần đây BR-VT ngày càng khẳng định vị thế, chất lượng dịch vụ và môi trường du lịch tốt. Các DN không ngừng đầu tư tăng thêm hàm lượng vui chơi, giải trí đáp ứng nhu cầu thư giãn, gia tăng thời gian lưu trú của du khách. BR-VT cũng dần chọn lọc được khách có mức chi tiêu cao, ứng xử lịch thiệp với môi trường, cảnh quan.

Năm 2020, ngành du lịch đặt mục tiêu thu hút 18 triệu lượt du khách, tăng hơn 15% so với năm 2019, tổng doanh thu du lịch đạt 19.160 tỷ đồng. “Sở Du lịch tiếp tục tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư thương hiệu lớn, tài chính mạnh đầu tư vào các khu vực đã được quy hoạch du lịch; phát triển đa dạng loại hình du lịch theo hướng chất lượng cao; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; duy trì môi trường sạch đẹp, thân thiện; nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng chuyên nghiệp; tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn”, ông Trịnh Hàng cho biết.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA