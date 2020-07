Nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm có tổ chức

Trong những năm qua, tình hình tội phạm có nhiều chuyển biến phức tạp, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc đã sử dụng nhiều biện pháp để đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc vẫn còn xảy ra những vụ việc liên quan đến tội phạm có tổ chức. Trước tình hình đó, việc đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức và ngăn chặn tình hình tội phạm này là hết sức cần thiết.

Hiện nay, tình hình hoại động của các đối tượng cầm đầu tội phạm có tổ chức trên phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn huyện Xuyên Mộc nói riêng có quan hệ xã hội rộng, thường núp bóng dưới danh nghĩa công ty, DN để chỉ đạo “đàn em” thực hiện hành vi phạm tội. Câu kết, mua chuộc, khống chế những phần tử bất hảo, nghiện ma túy, thực hiện hành vi phạm tội mang tính chất liều lĩnh, manh động để đạt được mục đích của chúng (như tổ chức hoạt động phạm tội xuyên quốc gia, mua bán trái phép chất ma túy, đòi nợ thuê, bắt cóc tống tiền,…

Trước tình hình đó, việc đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức và ngăn chặn tình hình tội phạm này là hết sức cần thiết. Vì vậy, Công an huyện Xuyên Mộc luôn đề cao cảnh giác, luôn nắm vững tình hình tội phạm kịp thời đề ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm có tổ chức, tội phạm xã hội đen. Cụ thể là cần thực hiện tốt công tác chủ động nắm tình hình có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, làm cơ sở quan trọng để xác định những hệ loại đối tượng, địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về tội phạm, trật tự, an toàn xã hội. Từ đó xây dựng, triển khai các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động phạm tội; tập trung rà soát để phát hiện các nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động có tổ chức, tội phạm xã hội đen. Từ đó lập kế hoạch để quản lý, nghiên cứu quy luật hoạt động của nhóm tội phạm để có phương án đấu tranh cho phù hợp.

Việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến quần chúng nhân dân để họ nhận thức, từ bỏ ý định phạm tội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, tờ rơi... cũng cần được tăng cường. Đồng thời xây dựng, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh ở những khu vực phức tạp về an ninh trật tự, vận động các hộ dân có nhà tại các ngã 3, ngã tư đường; cho phép công an gắn thêm các camera vào hệ thông camera của gia đình.

Đối với công tác điều tra phát hiện, xử lý tội phạm cần thực hiện các giải pháp sau: Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin, tin báo, tố giác về các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xã hội đen; xác lập chuyên án điều tra khám phá các vụ án liên quan đến tội phạm có tổ chức, tội phạm xã hội đen có tính chất, mức độ nghiêm trọng, gây bức xúc, hoang mang trong dư luận xã hội. Bên cạnh đó, cần chọn cán bộ làm công tác tư pháp am hiểu pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; chỉ đạo lực lượng điều tra mở rộng điều tra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do các băng nhóm tội phạm gây ra, trao đổi với khối cơ quan tư pháp đưa vụ án ra xét xử công khai thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, không có vùng cấm với bất kỳ ai.

Đối với những trường hợp chưa đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự, thì lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, các cơ sở cai nghiện bắt buộc, giáo dục tại cộng đồng phường, xã, thị trấn hoặc đề nghị tổ dân phố, thôn xóm, nhà trường kiểm điểm, làm cam đoan và giao gia đình bảo lãnh; thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm hành chính như giáo dục tại xã, phường, thị trấn…

Ngoài ra, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy cũng cần được chú ý. Cụ thể là thay đổi công tác tuyên truyền cho phù hợp; phát động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố các tin báo về tội phạm ma túy; đề nghị TAND các cấp tăng cường đưa các vụ án ma tuý ra xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

CÔNG AN HUYỆN XUYÊN MỘC