Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch

Sáng 17/8, HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp nhằm đánh giá kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; xem xét, quyết định những nội dung quan trọng.

Các đại biểu dự Kỳ họp trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh và 3 điểm cầu trực tuyến tại Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp tại điểm cầu chính có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Dịch bệnh cơ bản được khống chế, kinh tế tăng trưởng

Mở đầu Kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành trong bối cảnh cả nước đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh gây ra, nhưng trong 7 tháng qua lĩnh vực kinh tế-xã hội của BR-VT vẫn duy trì mức tăng trưởng tích cực, thu ngân sách đạt chỉ tiêu đề ra.

Ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh trong những tháng còn lại, dự báo, tỉnh vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, HĐND tỉnh cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh để bàn bạc, thống nhất, đề ra những quyết sách đúng đắn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.

Báo cáo tại Kỳ họp, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn có nhiều điểm sáng. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng đạt và vượt mức bình quân cả năm tại Nghị quyết HĐND tỉnh. GRDP không tính dầu thô và khí đốt tăng 5,89%; giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí ước đạt 154.123 tỷ đồng (tăng 8,44% so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng ước đạt 25.585 tỷ đồng, tăng 10,83%; doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 1.473 tỷ đồng, tăng 15,66%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí ước đạt 2.781 triệu USD, tăng 28,77%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3.887 triệu USD, tăng 10,89%; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 4.214 tỷ đồng, tăng 3,86%; tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện khoảng 25.177 tỷ đồng, tăng 1,42%...

Tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 43.892 tỷ đồng, đạt 66,60% dự toán, tăng 19,62% so cùng kỳ, bảo đảm nguồn đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán. Tổng chi ngân sách trên địa bàn khoảng 7.875 tỷ đồng, đạt 30,95% dự toán, bằng 98,41% so cùng kỳ. Thu hút đầu tư, phát triển DN đạt kết quả khá, đầu tư các dự án trọng điểm tiếp tục được quan tâm.

Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, an sinh xã hội bảo đảm. Các lĩnh vực GD-ĐT, y tế, thông tin và truyền thông phát triển; các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện; các vấn đề về môi trường tiếp tục được tập trung xử lý.

Cải cách hành chính cũng đạt kết quả khả quan, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 98,6%; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 xếp hạng thứ 15/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2019; trật tự an toàn xã hội, quốc phòng-an ninh được bảo đảm…

Về phòng, chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình dịch tại tỉnh cơ bản được kiểm soát. Mục tiêu của tỉnh là đến ngày 25/8 sẽ có 81 trong tổng số 82 xã, phường, thị trấn trở thành vùng an toàn. UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phê duyệt hỗ trợ 100 tỷ đồng cho 76.214 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tỷ lệ chi trả tại các địa phương đạt 87,2%.

Cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, quyết tâm của các cấp, các ngành, nhất là các lực lượng tuyến đầu, sự ủng hộ kịp thời của cộng đồng DN, sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng chấp hành triệt để quy định giãn cách của nhân dân trong tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, phải tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021.

Trước mắt, cả hệ thống chính trị phải tập trung cao độ, chủ động vào cuộc, sẵn sàng triển khai các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống phức tạp của dịch bệnh COVID-19; phấn đấu đưa tỉnh sớm trở lại trạng thái bình thường mới theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra và tiếp tục bảo vệ, giữ vững các thành quả phòng, chống dịch đã đạt được. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện hiệu quả kế hoạch tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn, không để dịch bệnh phát sinh trên diện rộng và dập dịch hiệu quả.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương; nghe báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 2. Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã quyết nghị thông qua 25 dự thảo Nghị quyết.

Thời gian tới, tỉnh sẽ quan tâm chăm lo tốt hơn nữa các mặt công tác trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học; chuẩn bị các điều kiện để triển khai tốt nhất các nhiệm vụ năm học mới 2021-2022 phù hợp với tình hình dịch bệnh; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do đại dịch theo chủ trương, chính sách của Chính phủ và của tỉnh. Cùng với đó là việc thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về thu hút đầu tư, khoáng sản, đất đai; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, kiên quyết xử lý những trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là về quản lý đất đai, quản lý xây dựng, chậm trễ thực hiện các dự án đầu tư do lỗi chủ quan.