Bế mạc Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa VII: Thông qua 25 Nghị quyết quan trọng

Trong 25 nghị quyết quan trọng được các đại biểu thông qua tại Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa VII có nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách, đầu tư phát triển. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trưa 17/8, Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc.

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh BR-VT đang trải qua giai đoạn khó khăn do đợt dịch thứ 4 của đại dịch COVID-19. Trong diễn văn bế mạc, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, nhất là các lực lượng tuyến đầu (gồm y tế, công an, quân đội); các huyện, thị xã, thành phố; sự ủng hộ kịp thời của cộng đồng doanh nghiệp; sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng chấp hành triệt để quy định giãn cách của nhân dân trong tỉnh đã tạo nên sức mạnh to lớn để tỉnh vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc cả 2 nhiệm vụ trọng tâm trong 7 tháng qua theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Nhận định trong những tháng tới dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, ông Phạm Viết Thanh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, từng địa phương và từng đại biểu HĐND tỉnh phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa và hành động quyết liệt hơn, tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phù hợp với tình hình mới để thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2021. Trong đó, phải tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, ngăn chặn, không để dịch bệnh phát sinh.

Đối với danh mục đầu tư công năm 2021 ảnh hưởng trực tiếp về tiến độ thi công do thực hiện giãn cách, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh rà soát tiến độ thực hiện, triển khai các giải pháp khả thi với mục tiêu không để kế hoạch giải ngân chung của năm 2021 thấp hơn số vốn được phân bổ đã được phê duyệt của năm, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 30/8/2021. UBND tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển, phục hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ DN chủ động triển khai ngay sau khi dịch cơ bản được kiểm soát; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; quan tâm chăm lo tốt hơn nữa lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân. Đồng thời đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo, rõ người, rõ việc, rõ mốc thời gian cụ thể, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh, ông Phạm Viết Thanh cũng yêu cầu phải tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; tham dự kỳ họp HĐND các huyện, thị xã, thành phố để báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh với HĐND tỉnh.…

“HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và ủng hộ quý báu của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị đầy tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và nhân dân. Ngay sau kỳ họp này, tôi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương tập trung giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân”, ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết Kỳ họp.

Tại Kỳ họp thứ Hai, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua thông qua 25 Nghị quyết quan trọng làm căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

DANH MỤC 25 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC HĐND TỈNH, KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026 THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

1. Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021.

2. Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

3. Nghị quyết về dự kiến danh mục và phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025.

4. Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Phước An.

5. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn bố trí cho các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh.

6. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 (đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu).

7. Nghị quyết về việc đồng thuận đề xuất thực hiện Dự án đầu tư đường vành đai 4 đoạn qua địa bàn tỉnh BR-VT.

8. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Ngãi Giao - Cù Bị (giai đoạn 2), huyện Châu Đức.

9. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Phước Tỉnh 2, huyện Long Điền.

10. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến kênh N2 Đập Bà, TP. Bà Rịa.

11. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường Phú Mỹ - Tóc Tiên (từ khu tái định cư 105ha đến đường Hắc Dịch - Tóc Tiên - Châu Pha), TX. Phú Mỹ.

12. Nghị quyết thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện dự án trong năm 2021 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh.

13. Nghị quyết thông qua Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa để thực hiện dự án năm 2021 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh.

14. Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ tiêm vắc-xin phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

15. Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực.

16. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN.

17. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi thêm tài chính cho các giải thi đấu thể thao.

18. Nghị quyết phê duyệt Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh BR-VT giai đoạn 2021-2026.

19. Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch chung khu vực ven biển thuộc các xã Phước Thuận, Bông Trang, Bưng Riềng và Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

20. Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 dự án Vườn thú hoang dã Safari và KDL nghỉ dưỡng Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

21. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KDL Lâm viên Núi Dinh.

22. Nghị quyết về thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung huyện Côn Đảo.

23. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh.

24. Nghị quyết về Nội quy kỳ họp của HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

25. Nghị quyết về Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

NHÓM PHÓNG VIÊN ĐIỆN TỬ