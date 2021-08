Dập dịch hiệu quả, sẵn sàng các điều kiện để trở lại trạng thái bình thường

Kính thưa Quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng toàn thể khách mời tham dự Kỳ họp;

Kính thưa Quý cô bác cử tri và Nhân dân trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng.

Phải coi việc giải ngân nhanh đầu tư công là gói tài chính kích thích kinh tế của tỉnh tạo động lực phát triển trong tương lai - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Viết Thanh nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, nhất là các lực lượng tuyến trước (y tế, công an, quân đội), huyện, thị, thành phố, xã phường; sự ủng hộ kịp thời của cộng đồng doanh nghiệp, sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng chấp hành triệt để quy định giãn cách của Nhân dân trong tỉnh đã tạo nên sức mạnh to lớn để tỉnh ta vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc cả 2 nhiệm vụ trọng tâm trong 7 tháng qua theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đó là:

- Tổ chức thành công toàn diện cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tạo khí thế và động lực quan trọng để chúng ta tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.

- Nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch trước đợt sóng COVID-19 lan nhanh, diễn biến phức tạp đầu tiên tại tỉnh. Qua đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản được kiểm soát tốt. Song song với tuyên truyền vận động, chăm lo giải quyết kịp thời các khó khăn trong cuộc sống của người dân, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh theo tinh thần bảo vệ, chăm lo sức khỏe người dân là trên hết, trước hết.

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa cô bác cử tri trong tỉnh!

Trong những tháng còn lại của năm 2021, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, nhất là dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp và những vấn đề tồn tại như: Việc khôi phục và phát triển kinh tế, thu hút đầu tư; vấn đề giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, quản lý đất đai; triển khai các dự án đầu tư công trung hạn ... Đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương và từng vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn; tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phù hợp với tình hình mới để thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2021.

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với các nhóm giải pháp nêu trong các báo cáo trình Kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, phải tiếp tục thực hiện hiệu quả việc phòng, chống dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021. Trước mắt, cả hệ thống chính trị phải tập trung cao độ, chủ động vào cuộc, sẵn sàng thực hiện các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống phức tạp của dịch bệnh; phấn đấu đưa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sớm trở lại trạng thái bình thường theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra và tiếp tục bảo vệ, giữ vững các thành quả phòng, chống dịch đã đạt được; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện hiệu quả kế hoạch tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh; bảo vệ an toàn sức khỏe cho Nhân dân, ngăn chặn, không để dịch bệnh phát sinh diện rộng và dập dịch hiệu quả.

Giao UBND tỉnh rà soát tiến độ thực hiện tất cả danh mục đầu tư công, triển khai các giải pháp khả thi và kể cả điều chuyển vốn giữa các danh mục, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 30/8/2021 với mục tiêu không để kế hoạch giải ngân chung của năm 2021 thấp hơn số vốn được phân bổ trong năm đã phê duyệt; khẩn trương triển khai các dự án mới, điều chỉnh, bổ sung vừa thông qua trong cuộc họp lần này của HĐND tỉnh.

Chủ động, phân công cụ thể tổ chức, cá nhân chuẩn bị tài liệu, hồ sơ và kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn 2021-2026, quy hoạch đất đai, báo cáo cấp có thẩm quyền ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và coi việc phấn đấu giải ngân các dự án trọng điểm đầu tư công trung hạn là gói tài chính kích thích kinh tế của tỉnh và tạo động lực để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà trong tương lai. Thực hiện có hiệu quả tiết kiệm các khoản chi không cần thiết, không hiệu quả để cân đối, bổ sung cho chi phòng, chống dịch và đầu tư, phát triển.

UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển, phục hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp để chủ động triển khai ngay sau khi dịch cơ bản được kiểm soát. Có các giải pháp cụ thể để tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân với quyết tâm không để đứt gãy chuỗi sản xuất cũng như hỗ trợ nông dân trong gieo trồng, thu hoạch, tiêu thụ nông sản mùa vụ; thu hút đầu tư, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2021, sớm đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, đặc biệt là khắc phục dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính, do phân công, phân cấp không rõ ràng, thực hiện phân quyền gắn liền với trách nhiệm, giảm thiểu các cuộc họp không cần thiết, nâng cao chất lượng các cơ quan tham mưu.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đổi mới quy trình thực hiện dịch vụ công, giao UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân trong quá trình tiếp xúc cử tri tăng cường thông tin, phổ biến đến cử tri và Nhân dân biết, tiếp cận, tích cực thực hiện để rút ngắn thời gian và tăng cường sự công khai, minh bạch trong thực hiện các thủ tục hành chính nhất là trong giai đoạn tình hình dịch bệnh đang diễn ra.

Thứ hai, quan tâm chăm lo tốt hơn nữa các mặt công tác trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học; thực hiện hiệu quả việc huy động trẻ đi nhà trẻ; chuẩn bị các điều kiện, phương án để triển khai tốt nhất các nhiệm vụ năm học mới 2021-2022 phù hợp với tình hình dịch bệnh. Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, Nhân dân gặp khó khăn do đại dịch theo chủ trương, chính sách của Chính phủ và chính sách của tỉnh.

Thứ ba, thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; nắm chắc địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp, nảy sinh ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đấu tranh, tấn công và trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thu hút đầu tư, khoáng sản, đất đai; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân, kiên quyết xử lý những trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm kỷ cương, tham nhũng, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của tỉnh nhất là về quản lý đất đai, quản lý xây dựng, chậm trễ thực hiện các dự án đầu tư do lỗi chủ quan.

Thứ tư, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trên tất cả các lĩnh vực trong 6 tháng cuối năm và năm 2022. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp. Đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và ủng hộ quý báu của cử tri, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; ghi nhận những ý kiến, kiến nghị đầy tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, của Nhân dân. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương tập trung giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri và của Nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu,

Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự đóng góp tích cực của các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, góp phần quan trọng vào thành công của Kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực đưa tin, tạo điều kiện để Nhân dân trong tỉnh theo dõi, giám sát Kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, các cấp địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng chung sức đồng lòng, cùng đoàn kết thống nhất, tập trung chấp hành nghiêm giãn cách “ai ở đâu, ở đấy”, song song với việc truy vết, khoanh vùng dập dịch hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách để vừa chăm lo, bảo vệ sức khỏe người dân là trên hết, là trước hết, gắn liền với an sinh xã hội để sớm đưa cuộc sống người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trở lại bình thường.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, xin kính chúc quý khách, toàn thể đại biểu, toàn thể nhân dân tỉnh, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể cử tri của tỉnh lời chúc sức khỏe. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Tôi xin tuyên bố Kỳ họp thứ 2, khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến đây kết thúc.

Xin chân thành cảm ơn!

(Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa VII của ông Phạm Viết Thanh,