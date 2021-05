Các địa phương hoàn thành tốt công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 19/5, các đoàn kiểm tra của lãnh đạo tỉnh, Uỷ ban bầu cử (UBBC) tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ và các huyện: Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh kiểm tra tại địa điểm bầu cử Trụ sở KP.1, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa.

* Đoàn kiểm tra do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Bầu cử tỉnh làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Long Tâm, TP. Bà Rịa.

Sau khi làm việc với UBBC phường Long Tâm, Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra thực tế điểm bầu cử tại Trụ sở KP. 1, phường Long Tâm; Trụ sở KP. 1, phường Long Toàn; Trường Trung cấp Biên phòng 2, phường Phước Nguyên (TP. Bà Rịa). Qua kiểm tra, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh Nguyễn Thị Yến ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho bầu cử của UBBC các phường trên địa bàn TP. Bà Rịa. Đồng thời, đề nghị các phường tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử; sẵn sàng các phương án xử lý trong tình huống dịch COVID 19 diễn biến phức tạp.

* Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TX. Phú Mỹ.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các điểm bỏ phiếu chính thức, điểm bỏ phiếu dự phòng trên địa bàn xã Châu Pha, Tóc Tiên, Sông Xoài, Tân Hải; các phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Tân Phước, Phước Hòa. Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận các điểm bỏ phiếu đều niêm yết danh sách người ứng cử, cử tri; trang trí đúng theo hướng dẫn của UBBC tỉnh; bố trí đầy đủ các phương tiện chống dịch như nhiệt kế, nước sát khuẩn, khẩu trang, thùng rác phân loại rác thải.... Các xã, phường đã cơ bản hoàn thành việc cấp phát thẻ cử tri và tờ khai y tế cho cử tri. Các điểm bỏ phiếu cũng lên phương án bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBBC tỉnh Nguyễn Văn Thọ đề nghị Chủ tịch UBBC các xã, phường trên địa bàn TX. Phú Mỹ chỉ đạo, hướng dẫn các tổ bầu cử tăng cường nắm bắt tình hình sức khỏe cử tri thông qua tờ khai y tế của cử tri để ngăn ngừa, khoanh vùng và báo cáo kịp thời cho UBBC tỉnh nếu phát hiện những trường hợp liên quan đến các điểm, khu vực có dịch COVID-19; có kế hoạch phân luồng, giãn cách cử tri trong khu vực bỏ phiếu một cách hợp lý; dự phòng thêm vật tư y tế để sử dụng trong trường hợp cần thiết; bảo đảm an toàn tuyệt đối bên trong và bên ngoài khu vực bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, TX. Phú Mỹ tập trung nhiều khu công nghiệp, cửa ngõ giao lưu kinh tế, xã hội của tỉnh, do đó UBBC các địa phương cần tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ người ra vào thị xã để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 xâm nhập; tăng cường kiểm tra địa bàn, nắm chắc các đối tượng trong khu công nghiệp, cảng, bến tàu; có phương án linh hoạt để ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh (giữa) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ.

* Đoàn Kiểm tra số 1 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Đoàn đã kiểm tra thực tế 20 điểm bầu cử tại 8 phường, xã trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Đến nay, các phường, xã đã hoàn thành việc niêm yết tiêu chuẩn ĐBQH và đại biểu HĐND, danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp tại trụ sở UBND các phường, xã và các địa điểm bỏ phiếu đúng thời gian theo quy định. Công tác chuẩn bị địa điểm bỏ phiếu dự phòng và nhân sự dự phòng tại các phường xã cũng thực hiện tốt với 52 địa điểm bỏ phiếu dự phòng. Công tác xét nghiệm COVID-19 cho thành viên các Tổ bầu cử đến cuối ngày 19/5 đã hoàn thành lấy mẫu cho 3.375 người.

Tính đến ngày 17/5/2021, số lượng cử tri trên địa bàn TP. Vũng Tàu tham gia bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh là 234.644 cử tri; cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND cấp thành phố là 234.411 cử tri, cấp xã là 22.702 cử tri. Hiện nay, UBND các phường, xã đang khẩn trương thực hiện việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, nhất là những cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại nhà và các trường hợp cử tri có yêu cầu đặc biệt như cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật...

Kết luận buổi làm việc, ông Mai Ngọc Thuận đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Ông Mai Ngọc Thuận nhấn mạnh, từ nay đến ngày diễn ra bầu cử (23/5), TP.Vũng Tàu cần hoàn tất các công việc còn lại; đặc biệt là công tác bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 trong bầu cử.

Thành viên Tổ Bầu cử số 11, khu phố 6, phường 7, TP. Vũng Tàu gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị phiếu bầu cử.

* Đoàn Kiểm tra số 5 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra đợt 3 công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Đoàn đã kiểm tra thực tế tại 73 điểm bầu cử tại 13 xã, thị trấn (trong đó có 6 điểm dự phòng khi có tình huống dịch bệnh COVID-19 xảy ra).

Đến nay, UBBC huyện đang tiến hành cấp phát Thẻ cử tri kèm theo Tờ rơi tuyên truyền công tác bầu cử và Tờ khai y tế đến hơn 118 ngàn cử tri. Các khu vực bỏ phiếu cơ bản hoàn thành việc trang trí theo quy định. Mỗi xã, thị trấn chuẩn bị ít nhất 2 điểm bỏ phiếu dự phòng với 30 thành viên tham gia tổ bầu cử dự phòng; công tác bảo vệ ANTT, an toàn cho quá trình bầu cử được bảo đảm. Về công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh COVID-19: huyện đã cung cấp 625 chai nước sát khuẩn, 125 hộp găng tay, 1.250 hộp khẩu trang và gần 500 bộ đồ bảo hộ cho các điểm bỏ phiếu... trong ngày 20 và 21/5, huyện sẽ ra quân phun hóa chất khử khuẩn tại 99 điểm bỏ phiếu.

Ông Bùi Chí Thành ghi nhận những kết quả của địa phương đã thực hiện, chuẩn bị công tác bầu cử đúng tiến độ. Một số xã, thị trấn như: Phước Bửu, Bông Trang, Bưng Riềng... đã làm rất tốt công tác chuẩn bị: trang trí, cập nhật danh sách cử tri, niêm yết danh sách của đại biểu cũng như lên phương án chuẩn bị điểm dự phòng. Ông Thành lưu ý tất cả các địa phương cần nghiêm túc tuân thủ các phương án phòng, chống dịch COVID-19 được UBBC tỉnh hướng dẫn tại văn bản số 317.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh trao đổi với thành viên Tổ bầu cử số 11, ấp Bến Lội, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

* Đoàn do ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Long Phước, xã Hoà Long (TP.Bà Rịa) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế điểm bầu cử tại Tiểu đoàn 500 (thuộc Trung Đoàn Minh Đạm) và Đại đội Trinh Sát (thuộc tổ bầu cử số 9 xã Long Phước); tổ bầu cử số 8 (ấp Phong Phú, xã Long Phước); ấp Nam xã Hoà Long, TP. Bà Rịa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa điểm trên về việc trang trí, bố trí các vị trí đặt thùng phiếu; niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt, tiêu chuẩn đại biểu của những người ứng cử… ; đặc biệt là việc xây dựng phương án phòng, chống dịch trong đợt bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

* Đoàn kiểm tra số 4 của UBBC cử tỉnh do ông Lưu Tài Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra đợt 3 công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 3 xã: Xà Bang, Cù Bị, Láng Lớn (huyện Châu Đức) và Ủy ban Bầu cử huyện.

Tại buổi làm việc với UBBC huyện, ông Lưu Tài Đoàn đánh giá, đa số các điểm bầu cử cơ bản thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Các xã, phường đã cơ bản hoàn thành việc cấp phát thẻ cử tri và tờ khai y tế cho cử tri. Các điểm bỏ phiếu cũng lên phương án bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời yêu cầu, huyện Châu Đức tiếp tục tập trung rà soát, phân loại dựa trên thông tin tờ khai y tế của cử tri để ngăn ngừa, khoanh vùng những trường hợp liên quan đến các điểm, khu vực có dịch COVID-19; chú ý phân luồng, giãn cách cử tri trong khu vực bỏ phiếu một cách hợp lý; dự phòng thêm vật tư y tế để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

* Đoàn kiểm tra số 6 của UBBC tỉnh do ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với UBBC các xã: An Nhứt, An Ngãi, Tam Phước (huyện Long Điền) về công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương.

Đến thời điểm này, các địa phương cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho bầu cử. Qua kiểm tra, ông Nguyễn Văn Xinh đánh giá, các địa phương đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử. Đồng thời đề nghị UBBC các địa phương hoàn tất việc cấp phát thẻ cử tri, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVD-19 trong thời gian diễn ra bầu cử. Song song với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về bầu cử, cũng như việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các địa phương cũng cần xây dựng phương án bỏ phiếu khi tới ngày bầu cử, trên địa bàn có các trường hợp F1, F2, xây dựng phương án bỏ phiếu trong khu điều trị, cách ly. Ngoài ra, UBBC các địa phương phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho chương trình khai mạc và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí tác nghiệp…

Đoàn kiểm tra số 6 của UBBC cử do ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với UBBC các xã An Nhứt, An Ngãi, Tam Phước (huyện Long Điền) về công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương.

* Đoàn Kiểm tra số 7 của UBBC tỉnh do ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra đợt 3 công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đất Đỏ. Cụ thể, Đoàn đã làm việc và kiểm tra thực tế một số điểm bỏ phiếu tại TT. Phước Hải, xã Phước Hội, thị trấn Đất Đỏ và làm việc với Ban Chỉ đạo Bầu cử huyện Đất Đỏ.

Ông Huỳnh Văn Phi, Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBBC huyện Đất Đỏ cho biết, toàn huyện có 100 điểm bỏ phiếu, ngoài ra còn bố trí 10 điểm bỏ phiếu dự phòng và chuẩn bị 168 nhân sự dự phòng để tham gia tổ bầu cử khi dịch COVID-19 bùng phát. Huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: treo băng rôn, pano, đài phát thanh, xe tuyên truyền lưu động…; vận động cử tri đi bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Qua kiểm tra, ông Trần Tuấn Lĩnh, đề nghị Ban Chỉ đạo Bầu cử, UBBC huyện Đất Đỏ và các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các điểm bầu cử, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là các ngư dân tham gia bầu cử đầy đủ; bảo đảm an ninh, an toàn các khu vực bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu phải bố trí lối ra, vào riêng biệt để tránh cử tri tụ tập đông; nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

