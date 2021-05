Chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử

Sáng 19/5, Đoàn Kiểm tra số 6 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với UBBC các xã An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước (huyện Long Điền) về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBBC các xã An Nhứt, An Ngãi, Tam Phước (huyện Long Điền).

Đến nay, các xã trên đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBBC các xã đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri, danh sách đơn vị bầu cử, danh sách những người ứng cử; cấp phát thẻ cử tri. Đồng thời, sẵn sàng phương án phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Xinh (trái), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã An Nhứt, huyện Long Điền.

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh đánh giá, các địa phương đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Văn Xinh đề nghị, UBBC các địa phương cần tiếp tục hoàn tất việc cấp phát thẻ cử tri; xây dựng kế hoạch phòng, chống COVD-19 trong thời gian diễn ra bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về bầu cử và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều cùng ngày, Đoàn Kiểm tra số 6 tiếp tục làm việc với Ban Chỉ đạo và UBBC huyện Long Điền về công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI