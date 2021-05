Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn

Ghi nhớ lời Bác: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, kết hợp phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã có nhiều phong trào, hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

ĐVTN Công an tỉnh làm tấm chắn giọt bắn tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Những ngày vừa qua (từ 11 đến 14/5), ĐVTN Công an tỉnh tranh thủ giờ nghỉ, tập trung hoàn thành hơn 1.000 tấm chắn giọt bắn để tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thực hiện giãn cách, các ĐVTN chia thành từng nhóm nhỏ, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Người đo, người cắt, người kết những miếng xốp, mi ca, tấm dán... để hoàn thiện các tấm chắn giọt bắn. Đây là công trình thanh niên được hơn 100 lượt đoàn viên Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thực hiện, nhằm “chia lửa” với các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 và lực lượng trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp tại các địa phương. “Làm tấm chắn giọt bắn không khó, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận. Chúng tôi đã chuyển toàn bộ sản phẩm đến Phòng Hậu cần Công an tỉnh để phân bổ đến các lực lượng”, Đại úy Trịnh Anh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh chia sẻ.

Ngoài tham gia làm tấm chắn giọt bắn, các chi đoàn cơ sở Công an tỉnh còn thực hiện những công trình, phần việc liên quan đến chuyên môn của mình. Thiếu tá Hồ Đức Thiện, Bí thư chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH cho biết, thời gian qua, Phòng là đơn vị chủ công, nòng cốt thực hiện 2 dự án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cấp CCCD gắn chíp. “Chúng tôi thành lập những tổ công tác, trong đó các đoàn viên, chiến sĩ trẻ là lực lượng tiên phong, nòng cốt, xuống từng địa bàn khu dân cư để điều tra dân số. Vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật, cán bộ chiến sĩ của Phòng lại hỗ trợ Công an TX.Phú Mỹ đi các phường, xã cấp CCCD gắn chíp cho người dân. “Có chiến sĩ cả tháng không về nhà. Làm việc tại cơ quan, rồi tăng cường đi cơ sở, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, việc cảm thấy áp lực là điều không tránh khỏi. Nhưng với phương châm vì nhân dân phục vụ, chúng tôi luôn giữ thái độ nhã nhặn khi làm việc với dân, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND”, Thiếu tá Hồ Đức Thiện nói.

Bên cạnh đó, vượt qua vất vả, áp lực công việc, ĐVTN Công an tỉnh còn thực hiện những phần việc ý nghĩa, xung kích vì cộng đồng. Đó là nhận phụng dưỡng 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng: Mẹ Bùi Thị Đay (phường Phước Trung), Mẹ Trần Thị Trinh (xã Hòa Long), TP.Bà Rịa và mẹ La Thị Biên (xã Nghĩa Thành), huyện Châu Đức. Không chỉ thăm, tặng quà và phụng dưỡng hàng tháng (mỗi tháng 1 triệu đồng/Mẹ), các ĐVTN còn tới trò chuyện với Mẹ, dọn dẹp nhà cửa, cùng nấu và ăn bữa cơm với Mẹ. “Các hoạt động thanh niên xung kích, tình nguyện đã gắn kết chúng tôi hơn. Lực lượng ĐVTN trong đơn vị đều nhiệt tình tham gia các hoạt động: Đền ơn đáp nghĩa, hiến máu tình nguyện, phổ biến pháp luật tới người dân, tham gia dọn dẹp vệ sinh và nâng cao ý thức người dân về môi trường...”, Đại úy Nguyễn Duy Hùng, Bí thư Chi đoàn cơ sở An ninh, Công an tỉnh cho biết.

Theo Đại úy Trịnh Anh Tuấn, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong thanh niên công an, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tích cực, hiệu quả, đặc biệt tại các đợt cao điểm, với những công trình thanh niên và phần việc cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực như: Công trình thanh niên “Làm CCCD tại vùng sâu, vùng xa cho người tàn tật, người già neo đơn”; “Làm hộ chiếu tại huyện Côn Đảo”; “Ngày thứ Bảy, Chủ nhật tình nguyện kiểm tra dữ liệu thông tin dân cư”; “Chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH” với kinh phí khoảng 60 triệu đồng/năm; “Xây tặng Nhà đại đoàn kết” với 9 căn nhà được xây tặng, sửa sang nhà cho đối tượng chính sách với tổng chi phí 1 tỷ đồng; “Tết ấm Xuân vui”, mỗi năm tặng quà từ 200-400 triệu đồng cho nhân dân, HS có hoàn cảnh khó khăn; từ năm 2016 đến nay, hơn 2.000 lượt ĐVTN công an tham gia hiến máu nhân đạo, riêng năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, tiếp nhận được 960 đơn vị máu....

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, Đoàn Thanh niên tổ chức vận động, ủng hộ nhiều hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thiên tai, như: Vận động gần 100 triệu đồng ủng hộ cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch; duy trì thực hiện phần việc thanh niên “Đo thân hiệt người ra, vào trụ sở Công an tỉnh và các đơn vị có trụ sở riêng”; vận động tặng 500 phần quà, ủng hộ 5 tấn gạo cho các máy ATM gạo miễn phí, tặng hơn 12.000 khẩu trang các loại cho người dân phòng chống dịch; làm 1.000 tấm chắn giọt bắn... “Qua những hoạt động xung kích, phong trào học Bác lan tỏa đến toàn bộ ĐVTN các chi đoàn của Công an tỉnh. Qua đó, giúp đoàn viên nâng cao nhận thức, thêm gắn bó với hoạt động đoàn”, Đại úy Trịnh Anh Tuấn nói.

Với những hoạt động thiết thực của mình, liên tục nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh là đơn vị xuất sắc, được nhận Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh được Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối LLVT năm 2020.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH