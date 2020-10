Qua đợt kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Tổ công tác số 1 thuộc BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) tỉnh cho thấy, nhiều địa phương đã thực hiện có hiệu quả Quy chế. Qua đó, đã tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia vào các chủ trương, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Ông Phạm Hòa, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra mô hình dân vận khéo “Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã An Ngãi (huyện Long Điền).

Ngày 7/10, chúng tôi cùng Tổ công tác số 1 có mặt tại UBND xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức) để kiểm tra việc thực hiện QCDCCS. Đoàn ghi nhận UBND xã đã bố trí phòng tiếp công dân trang trọng, thuận tiện, mở cửa đúng giờ và có phân công cán bộ, công chức trực để tiếp công dân, có nội quy tiếp công dân và lịch tiếp công dân. Cụ thể, UBND xã Xuân Sơn đã lên lịch tiếp công dân vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần đối với lãnh đạo và phân công công chức Tư pháp thường xuyên trực để tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân vào các ngày khác trong tuần.

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2020, xã Xuân Sơn không có đơn khiếu nại, tố cáo; đã tư vấn hòa giải thành 4/4 vụ tranh chấp đất đai. Song song đó, UBND xã Xuân Sơn đã kiện toàn 6 tổ hòa giải của 6 thôn. Các tổ đã hoạt động và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ hòa giải đúng quy định. Trong năm, các tổ hòa giải đã tiếp nhận và hòa giải thành 15/20 vụ.

Trước đây, các tuyến đường vào thôn Sơn Thọ, Sơn Thuận, Quảng Hà (xã Xuân Sơn) chưa có điện thắp sáng nên việc đi lại của bà con vào ban đêm gặp khó khăn, hay xảy ra tai nạn giao thông. Trước thực trạng này, năm 2018, xã thực hiện mô hình dân vận khéo “Đèn điện thắp sáng khu dân cư”. Tổ dân vận xã Xuân Sơn đã đến từng nhà dân tuyên truyền về mô hình, đồng thời vận động nhân dân hưởng ứng. Nhận thấy ý nghĩa của mô hình, bà con đã đồng lòng đóng góp. Kết quả, bà con đóng góp 450 triệu đồng kéo hơn 9km dây điện và lắp đặt 132 bóng đèn chiếu sáng đường thôn. Trên nhiều tuyến đường, người dân còn trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Còn tại xã An Ngãi (huyện Long Điền), năm 2020 toàn xã có 17 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong đó, mô hình “Ngày không hẹn” do UBND xã triển khai đã rút ngắn thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết hồ sơ TTHC. Theo quy định, nhiều thủ tục phải chờ 4-5 ngày đã được giải quyết ngay trong ngày nếu đầy đủ hồ sơ. Kết quả, 9 tháng năm 2020, UBND xã An Ngãi đã tiếp nhận và giải quyết 1.636 hồ sơ trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

Ông Phạm Hòa, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ công tác số 1 cho biết, qua kiểm tra tại các xã, phường, thị trấn, Tổ ghi nhận nhiều cách làm hiệu quả trong thực hiện QCDC như: công tác cải cách hành chính, niêm yết công khai quy trình làm việc tại trụ sở nhằm giải quyết nhanh, kịp thời TTHC cho người dân. Đặc biệt, việc xin ý kiến nhân dân, bàn bạc dân chủ trước khi triển khai các chương trình, dự án được địa phương thực hiện tốt. Nhờ vậy, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số xã, phường còn lúng túng, chưa phát huy hết vai trò, chức năng. “Hằng năm, BCĐ QCDCCS kiểm tra thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của địa phương trong việc thực hiện QCDCCS. Qua kiểm tra, BCĐ đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém nhằm thực tốt hơn QCDC, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chất lượng phục vụ của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tiếp công dân và giải quyết hồ sơ công dân; triển khai có hiệu quả “Năm dân vận khéo” 2020, ông Phạm Hòa nhấn mạnh.

