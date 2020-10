Huyện Đất Đỏ: Thu ngân sách tăng 55% so với cùng kỳ

Sáng 28/10, UBND huyện Đất Đỏ tổ chức cuộc họp thường kỳ 10/2020, đánh giá kết quả phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh và bàn các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ năm 2020.

Báo cáo của UBND huyện cho biết: Đến nay, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt gần 80% kế hoạch năm, tương đương 5.919 tỷ đồng. Thu ngân sách gần 421 tỷ đồng, bằng gần 262% so với dự toán, tăng 55% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đạt 58% so với kế hoạch. Huyện đã giải quyết việc làm cho 2.612 lượt lao động, trong đó giải quyết việc làm mới cho 1.570 lượt lao động. Về chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện đã tổ chức thẩm định các tiêu chí NTM nâng cao cho 4 xã Láng Dài, Phước Long Thọ, Phước Hội và Long Mỹ; Trung ương đang xem xét ban hành quyết định công nhận huyện đạt tiêu chuẩn huyện NTM.

Hai tháng cuối năm, huyện tập trung vào các nhiệm vụ như: Tiếp tục khảo sát, đầu tư các mô hình sản xuất nông nghiệp ƯDCNC; các đề án phát triển công nghiệp; hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách. Tập trung hoàn thành chỉ tiêu chưa đạt tại các xã xây dựng NTM nâng cao để sớm được UBND tỉnh công nhận trong năm 2020.

ĐÔNG HIẾU