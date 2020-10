Sáng 29/10, HĐND huyện Long Điền khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành Kỳ họp thứ 14 để miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh của HĐND và UBND huyện Long Điền.

Ông Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Phạm Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, chủ tọa kỳ họp.

Các đại biểu HĐND huyện Long Điền đã thực hiện miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Quang Vinh. Ông Trần Quang Vinh đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Long Điền từ ngày 15/10/2020.

Các đại biểu HĐND huyện Long Điền cũng thực hiện miễn nhiệm chức danh Thành viên UBND huyện Long Điền nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Châu Thị Thêm, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch (nghỉ hưu theo chế độ); ông Lê Ngọc Vàng, nguyên Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin (nghỉ hưu theo chế độ); ông Nguyễn Tuấn Kiệt, nguyên Chánh Văn phòng huyện (lý do: chuyển công tác); ông Ngô Thanh Phúc, nguyên Trưởng Phòng Nội vụ huyện (lý do: chuyển công tác); ông Nguyễn Hoàng Út, nguyên Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện (lý do: chuyển công tác).

Trong chương trình kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã bầu bổ sung chức danh Thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Văn Hiền, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện; ông Đặng Nguyên Chương, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; bà Mã Lê Phương Thảo, Trưởng Phòng Nội vụ và ông Tiếu Hoa Nhan, Trưởng Phòng Lao động-TBXH huyện.

Đại biểu HĐND huyện bầu bổ sung chức danh Thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG