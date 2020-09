Xứng đáng là "điểm tựa" trên biên giới

Với khẩu hiệu “Tất cả vì chủ quyền, an ninh biên giới, vì hạnh phúc của Nhân dân”, những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo. Qua đó, tạo điều kiện cho Nhân dân trên tuyến biên giới phát triển kinh tế-xã hội, góp phần làm sáng ngời hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho ngư dân phường 5, TP.Vũng Tàu.

BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO

Tỉnh BR-VT có khu vực biên giới biển dài hơn 176km, kéo dài từ Bình Châu đến cửa sông Cái Mép và các đảo của huyện Côn Đảo, gồm: 26 xã, phường, thị trấn ven biển của 6 huyện, thành phố. Xác định rõ đây là nhiệm vụ khó khăn do địa bàn quản lý rộng, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ những biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên biển, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ người và phương tiện trước khi xuất bến ra khơi; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển trọng yếu.

Trong 5 năm qua, lực lượng BĐBP đã kịp thời phát hiện, xử lý 98 vụ với 152 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng hóa không có nguồn gốc; 47 vụ với 103 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; 18 tàu nước ngoài neo đậu, hoạt động bất hợp pháp trong vùng nước nội thủy Việt Nam.

Đoàn viên, thanh niên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh dọn vệ sinh bãi biển Dinh Cô (TT.Long Hải, huyện Long Điền) trong Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”.

Không chỉ bảo đảm an ninh, an toàn trên tuyến biển, lực lượng BĐBP tỉnh còn tăng cường công tác điều tra, sàng lọc, bố trí trinh sát mật phục ở những khu vực phức tạp. Song song đó, lực lượng BĐBP tỉnh cử đội ngũ chuyên trách vận động quần chúng thường xuyên bám dân, bám địa bàn, thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động người dân tích cực tố giác tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn biên giới. Vì vậy, 5 năm qua (2015-2020), quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng BĐBP gần 4.000 nguồn tin, trong đó hơn 2.000 nguồn tin có giá trị sử dụng. Từ các nguồn tin đó, lực lượng BĐBP đã phối hợp với những cơ quan, đơn vị liên quan phát hiện bắt giữ, xử lý 261 vụ với 337 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 225 vụ với 248 đối tượng. Mới đây nhất, từ nguồn tin của Nhân dân, ngày 14/9, tại khu vực công viên Ẹo Ông Từ (phường 12, TP. Vũng Tàu), lực lượng chức năng BĐBP đã bắt quả tang Trần Hoàng Quân (SN 1982, trú tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), đang có hành vi tàng trữ 11gram ma túy dạng đá. Qua đấu tranh khai thác, Quân khai nhận số ma túy đá trên được đối tượng mua từ TP. Hồ Chí Minh về để sử dụng.

Chưa dừng lại ở đó, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, BĐBP tỉnh đã có nhiều cách làm hay, khơi dậy tinh thần của quần chúng Nhân dân trong xây dựng thế trận biên phòng gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.

Nổi bật nhất là việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền địa phương tại 26 xã, phường, thị trấn ven biển thành lập 100 tổ tàu thuyền an toàn, 184 tổ tự quản ANTT khu vực biên giới biển với sự tham gia của hơn 1.000 thành viên. Đây là những hạt nhân nòng cốt, xung kích cùng BĐBP tỉnh tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển.

Trong đó, điển hình như, tại TP.Vũng Tàu, Đồn Biên phòng Bến Đá đã tham mưu cho UBND TP.Vũng Tàu thành lập 21 tổ tàu thuyền an toàn với sự tham gia của 30 phương tiện và 79 thuyền viên, đồng thời thành lập 47 tổ tự quản ANTT khu vực biên giới biển. Từ năm 2015 đến nay, Đồn Biên phòng Bến Đá đã điều tra, xử lý 56 lượt tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài, 65 vụ đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Giai đoạn 2015-2020, BĐBP tỉnh đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 34.876 lượt tàu hàng với 687.189 thuyền viên và 9.210 hành khách; 628 lượt tàu khách xuất nhập cảnh; kiểm tra, kiểm soát, đăng ký kiểm chứng cho 297.897 lượt tàu cá với 1.822.479 thuyền viên; kiểm tra, kiểm soát, đăng ký xuất nhập khẩu cho 145.127 phương tiện thủy nội địa; tổ chức 74.889 lượt tổ tuần tra vũ trang với 226.108 lượt cán bộ, chiến sĩ và 24.378 lượt tổ tuần tra trên sông, biển với 120.438 lượt cán bộ, chiến sĩ; thông báo kêu gọi, sắp xếp 238.539 lượt phương tiện vào tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, BĐBP tỉnh bắt giữ, xử lý 303 vụ với 371 đối tượng vi phạm pháp luật.

“CẦU NỐI” Ý ĐẢNG - LÒNG DÂN

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhiều mô hình dân vận, ý tưởng và cách làm thiết thực giúp đỡ người dân, HS khu vực biên giới cũng đã được cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh thực hiện có hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cắt tóc miễn phí cho HS Trường TH Lê Hồng Phong, huyện Long Điền trong chương trình “Tay kéo Biên phòng”.

“Tay kéo biên phòng” là mô hình được các chiến sĩ BĐBP tỉnh duy trì hàng tháng với việc tổ chức cắt tóc miễn phí cho HS các trường TH trên địa bàn đóng quân; mô hình “Nâng bước em đến trường” vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp 1/2 ngày lương/tháng để nhận đỡ đầu 48 HS nghèo cho đến hết lớp 12 với số tiền 500 ngàn đồng/HS/tháng; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã được lực lượng BĐBP xây dựng 4 căn nhà (trị giá 50 triệu đồng/căn), 1 bộ máy tính trị giá 20 triệu đồng, 62 suất quà và 30 suất học bổng (trị giá 500 ngàn đồng/suất) cho phụ nữ và con em phụ nữ nghèo trên địa bàn biên giới.

Là 1 trong số 48 HS được nhận học bổng “Nâng bước em đến trường” với số tiền 500 ngàn đồng/tháng, em Huỳnh Thị Kim Anh (lớp 4A, Trường TH Long Sơn 1, TP.Vũng Tàu) xúc động chia sẻ: “Cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu con cũng quyết tâm không bỏ học và cố gắng học tốt với ước mơ sau này trở thành giáo viên dạy cho các em có hoàn cảnh khó khăn để không phụ lòng sự quan tâm, giúp đỡ của các chú bộ đội”.

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, nhằm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ; gắn công tác tuyên truyền, vận động với việc đồng hành, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giúp dân giảm nghèo, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, tạo động lực quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Bài, ảnh: MINH NHÂN