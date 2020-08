Xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện

Chiều 20/8, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương 8 tháng, năm 2020.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo LLVT tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương một cách đồng bộ, chặt chẽ. Qua đó hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ, nghị quyết, kế hoạch đề ra. Cụ thể, công tác tuyển quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu; công tác xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng quy định, trong đó bộ đội địa phương đạt 100,2%, dự bị động viên đạt 98,68%; xây dựng 15 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Phạm Viết Thanh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành một số nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, trong đó chú trọng nghiên cứu, nắm chắc tình hình để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có biện pháp phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ban, ngành trong chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; quan tâm đến công tác dân vận, nhất là việc gắn kết với đồng bào tôn giáo; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên, HS-SV và các tầng lớp nhân dân; tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đủ số lượng, đạt chất lượng; tăng cường phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ông Phạm Viết Thanh cũng lưu ý Bộ CHQS tỉnh cần quan tâm xây dựng Đảng bộ, LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, thực sự gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Tin, ảnh: MINH NHÂN