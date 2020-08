Triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

Sáng 19/8, huyện Đất Đỏ tổ chức họp thường kỳ UBND huyện nghe báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 8 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2020.

Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện giảm. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 4.559 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch, giảm 2,6% so với cùng kỳ; tổng doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 3.813 tỷ đồng, đạt 55,5% kế hoạch, giảm 2,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn huyện theo dự toán gần 364 tỷ đồng, đạt 226,5% dự toán và tăng 86,95% so với cùng kỳ.

Về công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện đã đạt 9/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM đang trình Trung ương thẩm định, công nhận; huyện cũng tiếp tục triển khai xây dựng xã NTM nâng cao ở 4 xã còn lại; tiếp tục triển khai thực hiện các đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện, vừa bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ khám chữa bệnh, GD-ĐT vừa bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch; quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh trật tự được giữ vững.

Tại cuộc họp, huyện cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trong tháng 9 và những tháng cuối năm 2020, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh hỗ trợ, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác giám sát, kiểm soát giết mổ, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện; tiếp tục triển khai công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống đánh bắt khai thác thủy sản bất hợp pháp. Tiếp tục triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và hoàn thành các nhiệm vụ thu, chi ngân sách…

Về văn hóa - xã hội, huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng kế hoạch khai giảng năm học mới 2020-2021; tăng cường mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

ĐÔNG HIẾU