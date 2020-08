Không để chồng chéo, trùng lắp quản lý Nhà nước về giao thông đường bộ

Sáng 12/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2020, tập trung thảo luận về 4 dự án luật.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trình bày báo cáo tóm tắt về Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Thủ tướng cho rằng, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã được quy định riêng rẽ tại nhiều luật, nghị định. Do đó, Luật này là cần thiết nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của lực lượng tự quản tại cộng đồng dân cư tham gia hỗ trợ cùng công an chính quy bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền. Vai trò của cơ sở rất quan trọng trong mọi phương diện từ nắm tình hình đến một số biện pháp trước mắt, kịp thời bảo đảm an ninh trật tự.

Luật được chuẩn bị công phu, nghiêm túc và các thành viên Chính phủ cơ bản đồng ý.

Sau khi nghe nghe lãnh đạo Bộ Công an trình bày báo cáo tóm tắt về Dự án Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ gồm 8 chương, 84 điều cũng như nghe lãnh đạo Bộ GT-VT trình bày báo cáo tóm tắt Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ GT-VT trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, an toàn giao thông là vấn đề lớn, rất quan trọng vì “tính mạng con người là trên hết”. Việc xây dựng Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ là cần thiết, trên cơ sở tách ra từ Luật Giao thông đường bộ.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của cơ quan chủ quản và sự phối hợp của các bộ trong xây dựng luật, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “cái gì có lợi cho dân, làm gì để xã hội phát triển tốt thì nên tiến hành, không quyền anh, quyền tôi mà làm chậm trễ sự phát triển của đất nước”.

Về phạm vi điều chỉnh, Thủ tướng nêu rõ, không để chồng chéo, tầng nấc, nêu ra các nguyên tắc, cái gì thuộc giao thông tĩnh, xây dựng công trình thì thuộc Bộ GT-VT, cái gì liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì giao cho Bộ Công an.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ GT-VT và các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Luật, báo cáo Thủ tướng trước khi trình Quốc hội.

ĐỨC TUÂN