Phú Mỹ hội đủ điều kiện để phát triển mạnh mẽ

7 tháng đầu năm, doanh thu thương mại - dịch vụ của TX.Phú Mỹ đạt 24.028 tỷ đồng, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2019; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.257 tỷ đồng, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2019. Các nhà máy trong KCN, CCN khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 duy trì hoạt động khá ổn định; giá trị sản xuất của nông - lâm - ngư nghiệp đạt 826 tỷ đồng, giảm 4,5% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019. Tổng thu ngân sách đạt 1.179 tỷ đồng, bằng 65% so với dự toán tỉnh giao. Về đầu tư công, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giải ngân vốn chỉ 213,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45,28% so với kế hoạch.