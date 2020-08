Bí thư Tỉnh ủy "đặt hàng" Phú Mỹ tăng tốc phát triển

Sáng 12/8, thị sát địa điểm đầu tư dự án cầu Phước An và làm việc tại một số DN cảng biển, tham quan các KCN Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá: Phú Mỹ sở hữu những lợi thế có một không hai để phát triển kinh tế. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo TX. Phú Mỹ năng động, tận tâm, nỗ lực hơn nữa để phát huy lợi thế địa phương, tăng tốc phát triển.

Ông Phạm Viết Thanh (hàng đầu, bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham quan Cảng container Quốc tế TCIT.

Đây là chuyến khởi đầu cho chương trình thăm và làm việc với các địa phương trên địa bàn tỉnh của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh ở cương vị mới. Ưu tiên lựa chọn Phú Mỹ trong điểm thị sát thực tế, cho thấy sự quan tâm của Bí thư Tỉnh ủy đối với địa bàn đang có những dự án quan trọng hàng đầu trong 2 trụ cột kinh tế công nghiệp, cảng biển của tỉnh BR-VT.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với lãnh đạo Sở GT-VT về quy hoạch hệ thống cảng biển trên sông Cái Mép - Thị Vải.

Khảo sát địa điểm xây dựng cầu Phước An, dự án vừa được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư, trị giá hơn 4.800 tỷ đồng, Bí thư Tỉnh ủy vui mừng cho rằng, đây sẽ là điểm kết nối giao thông quan trọng bậc nhất của Phú Mỹ trong tương lai. Ông tiếp tục nhấn mạnh điều này khi thăm Cảng TCIT và làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (đơn vị sở hữu Cảng TCIT): "Khi hạ tầng giao thông được kết nối, cảng biển sẽ có điều kiện phát triển nhanh hơn", Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Tuy nhiên, lộ trình đầu tư cầu Phước An cần đến 5 năm, do đó, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, các cảng biển phải chủ động phương án kinh doanh trong thời gian này và sẵn sàng kế hoạch để đón đầu cơ hội mới trong tương lai.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với đại diện Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về những lợi thế của khu vực Cái Mép Hạ tại cầu Vàm Gửi.

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, Trung tá Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, cho biết, Cảng TCIT là một trong số những cảng hàng đầu về tốc độ tăng trưởng cũng như khả năng thông quan hàng hóa. Ông Nam cho rằng, tương lai phát triển của hệ thống cảng biển Cái Mép – Thị Vải nói chung, cũng như Cảng TCIT phụ thuộc rất nhiều vào dự án đường liên cảng, nhất là dự án thành phần cầu Phước An. “Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới, dự án cầu Phước An sẽ được thực hiện theo đúng lộ trình đã phê duyệt”.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham quan Trung tâm điều hành cảng của Cảng TCIT.

Qua thị sát tình hình cảng biển và các KCN, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, ở Phú Mỹ có cả điều kiện cần - đủ để phát triển cảng biển và công nghiệp. “Vấn đề đặt ra là phải làm sao để tận dụng tối đa điều kiện đó để tăng tốc phát triển”, Bí thư Tỉnh ủy đặt hàng với lãnh đạo TX. Phú Mỹ.

NHÓM PV THỜI SỰ