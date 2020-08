“Nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân” là một trong những mục tiêu trọng tâm được nêu ngay trong chủ đề Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là mục tiêu và là nhiệm vụ quan trọng, là một trong những đích đến của sự phát triển tỉnh BR-VT.

Trong giai đoạn 2015-2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể hóa nhiệm vụ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tập trung vào 12 nội dung: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân, cả về thể chất và tinh thần; Nâng cao dân trí, chú trọng xây dựng xã hội học tập, phát triển văn hóa đọc của người dân, tập trung cho học sinh, thanh thiếu niên; Xây dựng môi trường sống lành mạnh, thân thiện, kiểm soát các tác động ảnh hưởng tới cuộc sống người dân, như: tiếng ồn, chất thải, chất lượng không khí, cây xanh; Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu đối với người dân; Chăm lo nhà ở, nhất là nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách; Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, tạo không gian văn hóa lành mạnh cho người dân, phát triển các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao; Phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện, cơ hội cho người dân sáng tạo, thực hiện trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân; Thực hiện bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình, chống xâm hại trẻ em; Tạo điều kiện để người dân giao lưu, trao đổi với các nước trên thế giới, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên và các DN; Nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước và mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan nhà nước; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất tốt, có năng lực, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm phục vụ nhân dân; Quan tâm chăm lo cho những đối tượng yếu thế, gia đình chính sách, người nghèo, người thất nghiệp, người già neo đơn, trẻ mồ côi, cơ nhỡ, gặp khó khăn…

Qua triển khai thực hiện, các kết quả đánh giá tại Dự thảo Báo cáo chính trị cho thấy các chỉ tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2015-2020 được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người/tháng tăng. Tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm qua các năm. Môi trường sống được cải thiện với nhiều giải pháp quyết liệt xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường. Giáo dục đào tạo được đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp quyết liệt nâng cao chất lượng dạy và học, triển khai các hoạt động bảo đảm sức khỏe, thể chất, tinh thần cho học sinh. Mạng lưới y tế được đầu tư, chất lượng khám chữa bệnh và niềm tin của người dân vào các cơ sở y tế được nâng lên. Các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất thể thao phục vụ nhân dân được nâng lên cả về số lượng và chất lượng; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, những người có công, đối tượng yếu thế ngày càng được chăm lo tốt hơn. Hiệu lực, hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân của chính quyền các cấp được nâng lên, công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính đạt cao (83%). Trật tự an toàn xã hội được kiểm soát hiệu quả, tạo môi trường an toàn để người dân sinh sống và phát triển kinh tế…

“Nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân” đã được đề cập ngay từ chủ đề và xuyên suốt trong tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020-2025 nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị. Do đó, để bảo đảm những mục tiêu, nhiệm vụ này đạt hiệu quả không chỉ là trách nhiệm của riêng lẻ một cơ quan, đơn vị hay một cấp, một ngành mà phải có sự nỗ lực, triển khai đồng bộ, toàn diện để cùng thực hiện các nhóm giải pháp. Cụ thể: Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm thiểu bất bình đẳng về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư; cung cấp các tiện ích, dịch vụ bảo đảm phúc lợi xã hội; Tiếp cận các giá trị tri thức, văn hóa hiện đại, tạo dựng nền tảng hình thành xã hội hiện đại. Mỗi cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức trách của mình đều phải quán triệt sâu sắc yêu cầu vì nhân dân phục vụ, “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”; quan tâm rà soát, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong từng lĩnh vực, từng khía cạnh. Khi chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên bằng chính những hoạt động thiết thực chăm lo của cả hệ thống chính trị sẽ tạo niềm tin vững chắc của người dân đối với cấp ủy, chính quyền, làm cơ sở, tạo động lực để thực hiện những mục tiêu cao hơn trong xây dựng, phát triển tỉnh BR-VT.

NGUYỄN HỒNG