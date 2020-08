Phát huy vai trò nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân đã làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, hội viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng và vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Xác định rõ vai trò của nông dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh luôn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên nông dân lựa chọn những phần việc cụ thể và chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua do Hội phát động đã được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng. Trên cơ sở thực hiện các phong trào thi đua, đa số hội viên đã tích cực chăm lo sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong lao động, sản xuất, tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình. Hội tập trung vào việc xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, tạo nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, đồng thời tổ chức đào tạo nghề, hướng nghiệp cho nông dân, thực hiện về bảo hiểm y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, an toàn giao thông. Tham gia tích cực trong xây dựng văn hóa, an ninh trật tự, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng tổ chức Hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, giữ gìn trật tự an ninh ở cơ sở. Các hoạt động của Hội đã góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 31/45 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới, thời gian tới các cấp Hội trong tỉnh cần tập trung triển khai một số giải pháp cụ thể sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nông dân thấm nhuần chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, thấy rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, bền vững và nông thôn kiểu mẫu. Chủ động hướng dẫn nông dân, tích cực học tập, nâng cao kiến thức hiểu biết xã hội, năng lực ứng dụng tiến bộ công nghệ mới, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, từng bước thay đổi tư duy, tác phong làm việc, cách thức quản lý; có khả năng thích ứng và bắt kịp với xu thế chung của thế giới.

Nông dân là chủ thể của quá trình phát triển kinh tế ở nông thôn, là người lựa chọn phương thức sản xuất, cách thức kinh doanh, dịch vụ. Do vậy, Hội tập trung nâng cao năng lực của nông dân trong sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, các DN, các tổ chức để triển khai thực hiện các đề án, dự án theo chương trình phối hợp hành động đã ký kết; đẩy mạnh tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng các dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân trong sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình trang trại, gia trại, phát triển nông nghiệp bền vững.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp tiếp tục vận động nông dân thực hiện xây dựng, bảo vệ duy tu kết cấu hạ tầng nông thôn mới; hướng dẫn và tổ chức cho nông dân mạnh dạn chuyển đổi, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, gắn với sản xuất tiêu thụ và xây dựng nhãn hiệu hàng hóa. Tập trung đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với nông dân thành các nhóm hộ, giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã nâng cao khả năng sản suất và tiêu thụ sản phẩm.

Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Vận động hội viên nông dân đăng ký gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa, tham gia xây dựng khu phố, ấp văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Tham gia xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự, tổ tự quản giữ gìn an ninh góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống Hội Nông dân các cấp vững mạnh. Vận động nông dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến giám sát và phản biện xã hội vào các hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền và của Hội. Các cấp Hội tập hợp những ý kiến của nông dân để phản ánh và phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức đối thoại với nông dân, giải quyết ngay những khó khăn vướng mắc cho nông dân tại cơ sở.

HỘI NÔNG DÂN TỈNH