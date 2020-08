Sáng 10/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát và có diễn biến phức tạp hơn. Các cơ quan, tổ chức cũng phải nỗ lực thích ứng với tình hình hiện nay để có kế hoạch triển khai và hoàn thành tốt những nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2020. Các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau, với các cơ quan, tổ chức hữu quan để chủ động điều hành linh hoạt lịch làm việc để bảo đảm các nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo dự kiến, chương trình Phiên họp thứ 47 tiến hành trong 3 ngày để xem xét, cho ý kiến về các dự án Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Biên phòng Việt Nam (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội; Chiến lược phát triển kiểm toán Nhà nước đến năm 2030; báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu ý kiến, điều kiện về thời gian tạm trú theo quy định hiện hành chỉ áp dụng cho các thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là rào cản của công dân đang thực sự sinh sống tại các thành phố trực thuộc Trung ương. Quy định này tạo ra sự phân biệt đối xử bất bình đẳng giữa các công dân. Do vậy không nên tiếp tục giữ các quy định này. Việc dùng quy định này để hạn chế số người nhập cư vào các thành phố lớn cũng không hợp lý. Trên thực tế, điều này không hạn chế được người dân di cư vào các thành phố lớn, người dân cũng không cần đăng ký thường trú. Trước đây, người dân phải có đăng ký thường trú mới có quyền mua nhà, nay người dân không cần có thường trú cũng có thể mua được nhà, con cái họ vẫn có thể đi học. Những thủ tục ấy chỉ gây thêm khó khăn cho người dân, thực tế cũng chưa có trường hợp cháu bé nào không được đi học khi không có hộ khẩu.

Bày tỏ quan điểm ủng hộ chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh Bộ Công an đã có quan điểm rất mới, mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính. Theo Chủ tịch Quốc hội, phần lớn các nước trên thế giới đã quản lý bằng thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân. Quyền tự do cư trú, tự do đi lại đã được Hiến pháp quy định. Do đó, cái gì tiến bộ, hiện đại, thuận tiện cho người dân thì phải làm, cần tránh những thủ tục hành chính rườm rà.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

HOÀNG HOA