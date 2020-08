Quyết nhiều chính sách quan trọng phát triển KT-XH

Ngày 4/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 17. Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã đánh giá toàn diện những ảnh hưởng của dịch COVID- 19 và thông qua nhiều quyết sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT thuyết trình với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc qua biểu đồ về sự cần thiết xây dựng cầu Phước An ngày 30/5. Ảnh: THÀNH HUY

THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CẦU PHƯỚC AN

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 52 Nghị quyết. Đáng chú ý, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Phước An. Dự án do Ban Quản lý Dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải làm chủ đầu tư. Dự án cầu Phước An thuộc nhóm A, với tổng mức đầu tư 4.879 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng hơn 3.750 tỷ đồng; ngân sách tỉnh đầu tư khoảng 2.879 tỷ đồng, ngân sách Trung ương 2.000 tỷ đồng.

Cầu Phước An là điểm cuối của đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đã được đầu tư xong. Cầu này bắc qua sông Thị Vải để sang địa phận huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), từ đó nối vào cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự án này từng gặp nhiều vướng mắc, trở ngại về nguồn vốn. Trước đây, chủ trương để xây cầu Phước An là bằng vốn đầu tư ODA Nhật Bản và đối tác công tư. Đến 2018, UBND tỉnh đã thu hồi chủ trương đầu tư dự án cầu Phước An theo hình thức PPP (hợp đồng BOT) chuyển sang hình thức đầu tư bằng ngân sách nhà nước.

Kinh tế tăng trưởng chậm Báo cáo tại kỳ họp, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, những tháng đầu năm, dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến việc thực hiện các nhiệm vụ. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế có tốc độ tăng trưởng chậm. Các ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất là du lịch; xuất khẩu nông sản, thủy sản; dịch vụ vận tải và một số nhóm ngành may mặc, giày da... Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (trừ dầu thô và khí đốt) đạt hơn 51 ngàn tỷ đồng, tăng 0,52%. Giá trị sản xuất công nghiệp (không tính dầu thô và khí đốt) đạt hơn 142 ngàn tỷ đồng, tăng 6,47%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 23.110 tỷ đồng, tăng 3%. Dịch vụ cảng đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 7,64%; Kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu khí) ước đạt 2 tỷ USD, giảm 1,23%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3,115 tỷ USD, tăng 0,25%. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 2,43%. Tỉnh đã thu hút mới 13 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư đăng ký khoảng 72,8 triệu USD và 37 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 7.419 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã có 750 DN thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 8.713 tỷ đồng, tăng 5,63%.

Dự án có tính chất đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự kết nối giữa đường Liên cảng Cái Mép- Thị Vải với hệ thống đường cao tốc trong khu vực. Qua đó kết nối toàn bộ Nhóm cảng biển số 5 với khu vực miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ, góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh BR-VT, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Đồng thời dự án cũng góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông, giảm tải cho tuyến Quốc lộ 51 và các tuyến đường khác.

DỒN SỨC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa VI chỉ diễn ra trong 1 ngày, nhưng đã tập trung bàn sâu những nội dung quan trọng để rà soát lại kết quả thực hiện những nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, xây dựng thêm các chủ trương, chính sách để chăm lo, thúc đẩy thực hiện 12 mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và đề ra các giải pháp quyết liệt hơn trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, quyết tâm hoàn thành kế hoạch của cả năm 2020.

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 được thông qua tại Kỳ họp xác định mục tiêu sẽ tập trung thực hiện các giải pháp vừa chủ động phòng chống dịch bệnh, vừa bảo đảm ổn định và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; theo dõi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của DN để kịp thời đề xuất những biện pháp tháo gỡ; triển khai các kế hoạch, giải pháp cụ thể để phục hồi dịch vụ du lịch của tỉnh.

Về thu, chi ngân sách, Nghị quyết nhấn mạnh giải pháp xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đồng thời tổ chức tốt công tác điều hành thu, chi ngân sách trong điều kiện bị giảm thu do giá dầu thế giới giảm sâu và tác động của dịch bệnh COVID-19; đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng ngân sách đến hạn của các cơ quan, đơn vị còn nợ tạm ứng ngân sách; rà soát các dự án nhà đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai để tổ chức thu dứt điểm.

Đối với vấn đề đầu tư công và phát triển DN, thực hiện các giải pháp về xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021. Mặt khác, tỉnh ưu tiên triển khai các giải pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm tiến độ triển khai của dự án. Song song đó, kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án còn vướng mắc, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ triển khai nhanh và đã giải ngân hết kế hoạch vốn; phê duyệt và công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong năm 2020; tiếp tục triển khai theo lộ trình thực hiện 39 dự án trọng điểm của tỉnh, để sớm khởi công các dự án, thúc đẩy tăng trưởng trên địa bàn và ban hành kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể năm 2021; xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2030.

Ngoài ra, Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2020 còn đặt ra nhiều giải pháp cho lĩnh vực văn hóa-xã hội. Trong đó có nội dung tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; xây dựng và ban hành phương án sử dụng Bệnh viện Lê Lợi, Bệnh viện Bà Rịa cũ; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; xây dựng chuẩn nghèo mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ gần 46.000 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Liên quan đến công tác hỗ trợ người dân, DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin thêm, UBND tỉnh đã xem xét, chi hỗ trợ cho gần 46.000 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, người bán lẻ vé số với tổng số tiền hơn 57,3 tỷ đồng; hỗ trợ 9.383 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm với tổng kinh phí gần 9,3 tỷ đồng. UBND tỉnh dự kiến hỗ trợ 601 người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ việc không lương, với kinh phí gần 1,1 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ 366 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu đồng, tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 với kinh phí 366 triệu đồng.

Phối cảnh cầu Phước An - Dự án quan trọng thúc đẩy giao thông kết nối cảng biển được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 17.



HỒNG PHƯƠNG - MINH THANH