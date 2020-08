Các ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa VI

10. Hiện nay, mặc dù tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm trong các nhà hàng rất khắt khe, nhưng việc để xảy ra vụ 100 khách dự tiệc tại nhà hàng Hera Palace phải nhập viện tại Bệnh viện Lê Lợi với cùng các triệu chứng như: đau bụng, nôn ói, tiêu chảy… là rất đáng tiếc, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh du lịch của tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và các ngành có liên quan triển khai các giải pháp căn cơ hơn nữa trong công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa không để xảy ra các vụ việc tương tực trong thời gian tới.

Lực lượng chức năng của TP.Vũng Tàu cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.

11. Hiện nay tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến phức tạp và xảy ra ngày càng tăng, điển hình như vụ đánh bạn tại Trường THCS Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các em học sinh, thậm chí làm cho chất lượng học tập của các em giảm sút. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục quan tâm, nắm bắt, xử lý tận gốc vấn đề bạo lực học đường để xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tốt nhất cho học sinh.

12. Theo phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, gần đây tình hình xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều vụ có tính chất ngày càng nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận (đặc biệt trên một số địa bàn huyện Châu Đức, Long Điền, Xuyên Mộc). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai ngay các giải pháp để đấu tranh phòng ngừa, đồng thời xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng pháp luật, không để lọt tội phạm đối với các hành vi xâm hại trẻ em.

13. Hiện nay việc chi tiền thưởng cho Huấn luyện viên, Vận động viên đạt thành tích cao tại các giải thể thao trên địa bàn tỉnh không thực hiện được do Quyết định 35/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực. Do đó, trong thời gian chờ ban hành mức tiền thưởng mới, đề nghị UBND tỉnh cho phép ngành Văn hóa-Thể thao tạm thời chi tiền thưởng cho Huấn luyện viên, Vận động viên theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với Huấn luyện viên, Vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu.

IV. Nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực môi trường

1. Hiện tại, trên địa bàn huyện Đất Đỏ, việc thu gom rác chỉ được thực hiện các ngày thường trong tuần, còn thứ Bảy, Chủ nhật không thu gom gây ứ đọng. Nhân viên thu gom cho rằng với giá thu 30.000 đồng hiện nay không đủ nên chỉ thực hiện những ngày thường trong tuần. Điều này khiến tình trạng rác ứ đọng gây mất vệ sinh môi trường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, sớm có phương án giải quyết tình trạng trên.

2. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao cho Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ (IZICO) quản lý dự án Khu chế biến hải sản tập trung tại xã Bình châu, huyện Xuyên Mộc. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa thống nhất được giá cho thuê đất với doanh nghiệp; chưa hướng dẫn rõ việc xử lý nước thải (xử lý cục bộ từng dự án hay đưa về khu xử lý tập trung); chưa có hệ thống nước thô phục vụ hoạt động chế biến thủy hải sản (nước thô chiếm 80% lượng nước trong quá trình chế biến hải sản). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề nêu trên để sớm di dời các cở sở chế biến hải sản vào khu chế biến hải sản này.

V. Nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực pháp chế, an ninh trật tự, cải cách hành chính

1. Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ nếu mở nhạc gây ra tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép hoặc trong khung giời từ 22h ngày hôm trước đến 06h hôm sau sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đến 160 triệu đồng. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng tiếng ồn của Karaoke tại các phòng trọ, quán nhậu, xe kẹo kéo, các phòng cho thuê dạng Homestay... vẫn còn diễn ra phổ biến gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân, đặc biệt là đến học tập của các em học sinh, giấc ngủ của người cao tuổi. Thường thì các tiếng ồn diễn ra vào các giờ cao điểm lúc xem thời sự 19h, giờ học của các em học sinh, sau 22h là giờ nghỉ của người cao tuổi. Đề nghị UBND tỉnh triển khai ngay các biện pháp xử lý triệt để tình trạng trên, bảo đảm cuộc sống được văn minh hơn.

2. Hiện nay, tình trạng xây dựng trái phép, không phép diễn ra phức tạp, có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh (nhất là TP. Vũng Tàu). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm; tổ chức giám sát chặt chẽ việc thi hành công vụ đối với đội ngũ công chức làm công tác quán lý đất đai, xây dựng. Đồng thời, có giải pháp về nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp.

3. Theo phản ánh của người dân trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua xuất hiện loại hình dịch vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, nhất là lĩnh vực đất đai và xây dựng. Việc cán bộ, công chức Nhà nước làm việc không nhiệt tình, cố ý kéo dài thời gian xử lý các thủ tục hành chính, gây khó khăn cho người dân đến làm thủ tục và phải đi lại nhiều lần. Từ đó dẫn đến tình trạng, người dân phải nhờ đến các loại hình dịch vụ để làm các thủ tục. Vấn đề đặt ra là có hay không sự kết nối, tiếp tay giữa cán bộ, công chức Nhà nước với các cá nhân làm dịch vụ. Đề nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng trên (nếu có), đồng thời, tăng cường hơn nữa tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

4. Tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen tiếp tục xảy ra với nhiều hình thức tinh vi hơn, đặc biệt ở các vùng nông thôn. Đề nghị tỉnh có các giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân thấy rõ thủ đoạn, hành vi của nhóm cho vay nặng lãi; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các loại tội phạm trên.

5. Phần lớn các vụ vi phạm hành chính về an toàn giao thông đường bộ hiện nay có lỗi vi phạm vượt quá tốc độ khi tham gia giao thông theo quy định của pháp luật, trong lỗi vi phạm này một phần là do người tham gia giao thông cố ý, nhưng cũng có những trường hợp lỗi do vô ý của người tham gia giao thông, nguyên nhân do trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trong tỉnh hiện nay một số nơi vẫn còn thiếu các biển báo, biển chỉ dẫn giao thông để người tham gia giao thông chấp hành. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông-Vận tải phối hợp với các cơ quan có chức năng khảo sát, xem xét lắp đặt các biển báo giao thông cần thiết trên địa bàn để phục vụ tốt nhu cầu tham gia giao thông của người dân.

6. Hiện nay, tình trạng cờ bạc, lô đề… xảy ra phức tạp với nhiều hình thức trên địa bàn tỉnh và nhất là xâm nhập trong các khu dân cư. Hệ thống chính quyền cấp cơ sở còn thiếu quan tâm để kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để tận gốc vấn đề. Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp căn cơ để nâng cao trách nhiệm cấp chính quyền cơ sở để giải quyết triệt để vấn đề này trong thời gian tới.

VI. Về nhóm các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp

Hầu hết đại biểu HĐND tỉnh đều thống nhất với các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình ra tại Kỳ họp. Bên cạnh đó, cũng có 02 ý kiến thảo luận đối với Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Đối với Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh về đề nghị phê duyệt Đề án “Nghiên cứu thị trường và phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025”. Qua thảo luận, Tổ đại biểu số 5 và 6 HĐND tỉnh đề nghị để lại trình ra kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh. (Nhóm 3)

2. Đối với dự thảo Nghị quyết kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 06 tháng cuối năm 2020: Đề nghị UBND tỉnh rà soát, bổ sung thêm một số nội dung, nhiệm vụ lớn, trọng tâm hoặc còn tồn đọng để tập trung thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2020. (Nhóm 1)