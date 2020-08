Hội LHPN TP.Vũng Tàu: Phát động may, tặng khẩu trang phòng, chống COVID 19

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Vũng Tàu, ngày 4/8, Hội LHPN thành phố tiếp tục phát động phong trào “May khẩu trang vải và tặng miễn phí cho người dân để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng”.

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, Hội LHPN TP. Vũng Tàu đề nghị các cơ sở Hội tích cực vận động nhà hảo tâm, các tổ chức, đơn vị, DN và cán bộ, hội viên chung tay đóng góp chi phí, công sức để may khẩu trang vải. Đồng thời rà soát số lượng hội viên phụ nữ là chủ các cơ sở may gia công, kinh doanh vải để vận động tham gia phong trào may khẩu trang vải phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Long Sơn, Tp. Vũng Tàu may khẩu trang vải để tặng miễn phí cho người dân.

Số khẩu trang sau khi may xong các cơ sở Hội, đơn vị tổ chức tặng miễn phí tại các địa điểm công cộng, chợ, bộ phận “một cửa” UBND các phường, xã và người lao động nghèo, các hộ khó khăn.

Cán bộ, hội viên Hội LHPN phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu tặng khẩu trang vải đến với người dân trên địa bàn.

Phong trào được 17 Hội LHPN các phường, xã và Hội LHPN Công an TP. Vũng Tàu triển khai thực hiện từ nay đến khi có thông báo hết dịch COVID-19. Dự kiến trong đợt phát động lần này, các cấp Hội LHPN TP. Vũng Tàu đặt mục tiêu may, tặng khoảng hơn 20.000 khẩu trang vải đến với người dân.

Trước đó, từ trung tuần tháng 3 đến hết tháng 6/2020, Hội LHPN TP. Vũng Tàu đã phát động đợt 1 để may, tặng 264.277 khẩu trang vải, 10.812 khẩu trang y tế đến với bộ phận “một cửa” UBND các phường, xã, các cơ sở y tế và những người lao động nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Hội cũng vận động hơn 26 tấn gạo, gần 7.000 suất quà, nhu yếu phẩm (tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng), vận động chủ nhà giảm tiền thuê hơn 1.500 phòng trọ cho người nghèo (với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng).

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH