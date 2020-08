KHÔNG ĐỂ MŨI NHỌN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG ÂM

Đó là chỉ đạo của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khi đề cập đến tình hình phát triển nông nghiệp của huyện Châu Đức trong buổi làm việc với lãnh đạo địa phương này, vào sáng 19/8. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nông nghiệp là lĩnh vực mũi nhọn của huyện Châu Đức, do đó, phải hết sức nỗ lực để tránh tăng trưởng âm.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức cho biết, trong 7 tháng đầu năm, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế của huyện chưa đạt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, giá trị sản xuất nông nghiệp (chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế) chỉ đạt 50,7% so với kế hoạch, bằng 96,9% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách của huyện đạt 92,2% dự toán; tổng chi ngân sách đạt 61,2% dự toán.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức giải trình với Bí thư Tỉnh ủy về một số chỉ tiêu phát triển kinh tế của huyện chưa đạt kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở KH-ĐT báo cáo về tình hình bố trí vốn đầu tư công của huyện Châu Đức.

Sau khi nghe báo cáo của Huyện ủy Châu Đức, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu, Châu Đức phải có cách làm mới, giải pháp mới để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đây là mũi nhọn lớn nhất, và là trụ cột duy nhất của Châu Đức nếu xét trên 4 trụ cột kinh tế của tỉnh. "Mũi nhọn mà tăng trưởng âm, thì còn gì là mũi nhọn", Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh (bìa phải) nghe đại diện trang trại Vương Huy thông tin về mô hình trồng rau sạch.

Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với khó khăn của huyện, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây ra, làm ảnh hưởng đến những kế hoạch mục tiêu của huyện. Nhưng Bí thư Tỉnh ủy một lần nữa nhấn mạnh: Nông nghiệp là lĩnh vực mũi nhọn của huyện, là trụ cột kinh tế địa phương thì phải tập trung để nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cụ thể, bám sát tình hình thực tế, không để mũi nhọn tăng trưởng âm. "Tôi thấy, các giải pháp của huyện về lĩnh vực nông nghiệp còn thiếu rõ ràng. Và điều này cần phải được thay đổi trong thời gian tới".

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là rất dễ thất bại. Vì vậy mới đòi hỏi những chính sách phù hợp từ phía chính quyền. "Chúng ta phải nhất quán phương châm: lấy sự hài lòng nhân dân làm thước đo năng lực của cán bộ. Nhân dân sao có thể hài lòng nếu mức sống không được cải thiện. Đối với Châu Đức, mức sống của người dân phụ thuộc rất nhiều về sự phát triển của nông nghiệp", Bí thư Tỉnh ủy nói.

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự lạc quan khi lãnh đạo tự tin về việc hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong các năm tiếp theo. "Nhưng các đồng chí lưu ý, mục tiêu cuối cùng, mục tiêu cao nhất trong xây dựng nông thôn mới cũng không gì khác hơn là nâng cao mức sống người dân. Và một lần nữa, chúng ta quay trở lại với vai trò của phát triển nông nghiệp".

Về một số giải pháp, Bí thư Tỉnh ủy gợi mở: "Muốn phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phải tăng cường thu hút đầu tư. Huyện không thể ngồi chờ nhà đầu tư đến gõ cửa. Kể cả họ có đến gõ cửa cũng chưa hẳn sẽ mang đến những dự án tốt. Huyện phải tìm kiếm nhà đầu tư, phải lựa chọn nhà đầu tư, cả về năng lực và trách nhiệm. Từ đó, mời gọi nhà đầu tư về địa phương để có những dự án như mong muốn".

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, phát triển nông nghiệp phải quan tâm nhiều đến bảo vệ môi trường, nhất là trong quy hoạch phát triển chăn nuôi. "Châu Đức là địa bàn có các hồ chứa cung cấp nước sinh hoạt cho toàn tỉnh. Do vậy, bảo vệ an ninh, an toàn nguồn nước là nhiệm vụ sống còn", Bí thư yêu cầu.

NHÓM PV THỜI SỰ