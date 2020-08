HỌP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CAND VIỆT NAM (19/8/1945 - 19/8/2020): Bảo đảm an toàn, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân

Chiều 18/8, Công an tỉnh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020). Đến dự có các ông: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020)

Trong suốt 75 năm qua, lực lượng công an Việt nam nói chung và Công an tỉnh BR-VT nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Lực lượng công an đã lập nhiều chiến công bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự ATXH, giữ vững sự ổn định về chính trị, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới phát triển kinh tế, xã hội tỉnh.

Bên cạnh đó, trong 15 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an đã phối hợp với MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên tuyên truyền pháp luật 40.000 buổi tại các khu phố, tổ dân cư với hơn 6 triệu lượt người tham dự. Từ công tác tuyên truyền, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an 23.400 tin liên quan đến ANTT, trong đó có 14.000 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an triệt phá nhiều vụ án nghiêm trọng góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển; biểu dương các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đùm bọc, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp sức người, sức của, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, ông Nguyễn Viết Thanh đề nghị thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh phải triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết có hiệu quả các vấn đề mới đặt ra trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, tạo môi trường an toàn, thuận lợi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định mọi mặt đời sống nhân dân trong tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, lực lượng Công an tỉnh phải xác định rõ mục tiêu hàng đầu là xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, bảo đảm an toàn, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân. Bên cạnh đó phải không ngừng đổi mới nội dung thực hiện công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách thiết thực nhất, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, gắn với các phong trào hành động cách mạng khác ở địa phương, tạo thế trận lòng dân, an ninh nhân dân vững chắc.

Tin, ảnh: PHƯỚC AN